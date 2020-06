Si chiama Insonnia il nuovo programma condotto su Rai 3 da Maurizio Costanzo e Pino Strabioli. L’appuntamento è fissato per domenica 5 luglio in seconda serata. Le puntate previste sono quattro con scansione settimanale.E, per restare in pieno argomento insonnia, lo studio da cui va in onda la nuova trasmissione è disseminato di pecore. Un elemento ironico che fa riferimento al detto comune secondo cui chi non dorme, conta proprio le pecore. E non mancano ninne nanne, canzoni e poesie che sembrano avere un effetto soporifero.

Insonnia Rai 3 propone Maurizio Costanzo e Pino Strabioli

Insonnia, condotto da Maurizio Costanzo e Pino Strabioli, si propone come un viaggio nell’insonnia degli italiani. O meglio come una sorta di inchiesta tra tutti coloro che sono costretti ad affrontare questo problema molto comune tra i nostri connazionali.

Secondo studi recenti, un italiano su cinque ha problemi con il sonno. E non si tratta solo di problemi che fanno riferimento a patologie.

L’assenza di un adeguato riposo ha ripercussioni sulla vita sociale e culturale. Il programma si pone così come un approfondimento del problema ma affrontato con un’ottica di leggerezza.

La coppia Costanzo e Strabioli cerca di intrattenere il pubblico grazie ad un excursus che coinvolge personaggi di ieri e di oggi.

Personaggi delle quattro puntate

In ognuna delle quattro puntate previste del programma, ci sono personaggi noti del mondo dello spettacolo e non solo.

Ognuno racconta la propria personale esperienza con l’insonnia e racconta come la affronta.

I telespettatori trovano, ad esempio,il critico d’arte Vittorio Sgarbi, il giovane cantante Leo Gassmann, le attrici Nancy Brilli e Giuliana De Sio. Come fanno a resistere alle notti insonni? Lo svelano nel corso dei vari appuntamenti.

Presente, inoltre, il professore Giuseppe Plazzi, presidente dell’Associazione Italiana Medicina del Sonno.

Il docente è ospite fisso di ogni appuntamento.

I telespettatori conosceranno anche tante persone comuni insonni. Molti hanno fatto conoscere la loro situazione anche attraverso i social media.

Infine un lungo viaggio nel passato e sulla storia dell’insonnia. Consoceremo i grandi insonni della politica e dello spettacolo-

Rivedremo filmati, sketch, gag realizzate appositamente per esorcizzare le notti insonni.