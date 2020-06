Ascolti Tv sabato 27 giugno 2020. Ciao Darwin 7 continua le repliche e si scontra con la riproposizione di 20 anni che siamo italiani su Rai 1. Un confronto malinconico e al ribasso. Molti i film in palinsesto. Ecco il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 27 giugno 2020, il prime time

Su Rai 1: 20 anni che siamo Italiani ha ottenuto 2.464.000 con 14.5%

Su Rai 2 Matrimonio rosso sangue è visto da 949.000 persone con 5.4%

Su Rai 3 Il film I soliti ignoti ha siglato 759.000 telespettatori con 4.2%.

Su Canale 5 Ciao Darwin – La Resurrezione: 2.194.000 spettatori con 15.5%

Su Rete 4 Una vita ha registrato 934.000 persone con 5.5%.

Su Italia 1 Un Ponte per Terabithia ha intrattenuto 964.000 persone con 5.4%

Su La 7 Il doc This changes everything: 237.000 con 1.3%.

Su TV8 Il film Showgirls ha registrato 275.000 persone con 1.6%.

Su NOVE Il film Gli intoccabili ha siglato 491.000 telespettatori con 2,9%.

Ascolti Tv sabato 27 giugno 2020, la fascia preserale Dribbling al 2.2% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sei: 1.865.000 con 17.7%. L’Eredità: 2.894.000 con 22.7% Su Rai 2 Dribbling ha registrato 258.000 telespettatori con 2.2% Su Rai 3 Blob sigla 602.000 spettatori con 3.9% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.210.000 con 11.9%. Avanti un Altro! 1.928.000 con 15.5% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 ha registrato 265.000 con 1.8%%. Su Italia 1 Dr House: 389.000 con 3.1% e 501.000 con 3.3%. Su La 7 Il commissario Cordier: 81.000 telespettatori con 0.7%. Ascolti Tv sabato 27 giugno 2020, l’access prime time Soliti ignoti con Andrea Delogu al 22%. Otto e mezzo sotto il 5% Su Rai 1 Soliti Ignoti: 3.903.000 spettatori con 22% Su Rai 2 Novantesimo Minuto Goal: 699.000 spettatori con 3.9% Su Rai 3 La Grande Storia – Ustica, verità senza nomi 623.000 con 3.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 2.954.000 spettatori con 16.7%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 795.000 con 4.8% e 898.000 con 5% Su Italia 1 CSI ha registrato 797.000 con 4.6%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 853.000 persone con 4.9% Su TV8: 4 Ristoranti: 378.000 persone e 2.2%. Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 246.000 spettatori e 1.4%.

Ascolti Tv sabato 27, daytime mattutino

Molto alti gli ascolti di UnoMattina in famiglia

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.316.000 con 23.5%

Su Rai 2 Un ciclone in convento: 313.000 telespettatori con 5.6%.

Su Rai 3 Maturità 2020 – Diari 358.000 con 2.4%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.084.000 telespettatori con 13.3%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 204.000 con 3.2% e 189.000 con 1.7%. Sempre Verde 288.000 con 2%.

Su Italia 1 The 100 ha siglato 202.000 con 2.8%.

Su La 7 Like Tutto ciò che piace 99.000 con 0.7%.

Ascolti Tv sabato 27, day time pomeridiano

Marco Liorni conclude Italia Si e si sposta da domani a Reazione a catena.

Su Rai 1 Linea Blu: 1.586.000 con 11.8%. Italia Si: 1.025.000 con 10.8% e 1.235.000 con 13%

Su Rai 2 RAI, Storie di un’Italiana: 436.000 telespettatori con 3.6%.

Su Rai 3 Tv Talk 838.000 con 7.4%

Su Canale 5 Elisa di Rivombrosa: 1.469.000 con 10.9%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 922.000 spettatori con 6.9%

Su Italia 1 La serie God friended me: 331.000 con 3.5%.

Su La 7 Atlantide – Ustica, 40 anni di bugie: 190.000 con 1.7%. A te le chiavi 102.000 con 1.1%.

Ascolti Tv sabato 27, seconda serata

Omaggio a Vittorio Gassman al 7.7%

Su Rai 1 Sono Gassman! Vittorio Re: 585.000 con 7.7%.

Su Rai 2 Novantesimo Minuto – Notte Goal: 509.000 spettatori con 4.1%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo: 491.000 telespettatori con 3.8%.

Su Rete 4 Il film Paura: 306.000 telespettatori con 4.2%.