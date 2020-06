Estate 2020 di Rai 1. Tutto pronto per l’esordio dei programmi che accompagnano i telespettatori nella stagione calda all’insegna del distanziamento sociale e dell’emergenza Covid. Il kick off è fissato per lunedì 29 giugno 2020.

Rai 1 Estate 2020 UnoMattina Estate e C’è tempo per…

Si comincia lunedì 29 giugno alle 7.10 con Unomattina Estate. Al timone Barbara Capponi, giornalista del Tg1, e Alessandro Baracchini, mezzobusto dell’informazione di RaiNews24. La coppia inedita è in onda fino alle 9.55 dagli studi Rai di Saxa Rubra, con scenografia e grafica rinnovate.

Come al solito i due conduttori aprono la prima finestra sul nuovo giorno con principali notizie, spazi di economia, cronaca, salute, costume e società.Prevista la presenza di esperti, collegamenti in diretta e servizi. Particolare attenzione è dedicata all’Italia che riparte attraverso reportage, inchieste e approfondimenti.

Tra i temi trattati, il lavoro e lo smart working, la digitalizzazione e il distanziamento sociale, e uno sguardo alle generazioni più colpite dal lockdown: bambini e anziani. Spazio anche per bellezze del nostro Paese: dai monumenti al territorio con ampie finestre sull’equilibrio ambientale.

Alle ore 10:00 l’appuntamento, dal lunedì al venerdì, con il nuovo format condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini: C’è tempo per… dedicato agli over 65. Si raccontano storie di donne e uomini che rappresentano la storia e la memoria del nostro Paese. Persone che il Covid ha messo a dura prova. Nel pieno rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria Anna Falchi e Beppe Convertini ospiteranno in studio ospiti famosi e over 65 meno noti.

La vita in diretta Estate

Alle 16.55 arriva La Vita in Diretta Estate con padroni di casa Marcello Masi e Andrea Delogu. Rinnovato e aggiornato al presente, il programma racconta l’Italia attraverso le tante storie che hanno avuto un ruolo fondamentale.

Tra gli inviati speciali del programma anche Sandra Milo con la figlia Debora Ergas, inviata de “La Vita in Diretta”.

Le due signore sono protagoniste della rubrica In viaggio con mia madre. Prima tappa in Emilia Romagna. Nel corso delle puntate sono coinvolte le sedi Rai di corrispondenza estera. E, grazie alla tecnologia del quadrisplit, ci sono collegamenti con le sedi regionali per avere un faro sempre acceso sulle realtà locali. I vari inviati sono alla ricerca di storie, volti e fatti di cronaca.

Reazione a catena 2020 e Sette Storie

Il 29 giugno torna Reazione a Catena con Marco Liorni dalle 18.45. Il gioco sulla lingua italiana propone ogni stagione più di settemila diverse associazioni di parole. Si può giocare anche con la rivista settimanale in edicola ogni giovedì. Chi vuole partecipare come concorrente può trovare le informazioni sui siti www.rai.it/raicasting e www.reazioneacatena.rai.it.

In seconda serata arriva il nuovo format Sette storie condotto da Monica Maggioni. Nel ruolo di giornalista, la Maggioni racconta le storie che nelle settimane della pandemia non sono state approfondite fino in fondo. E’ un viaggio attraverso protagonisti, persone, numeri e immagini dall’Italia e dal mondo. In un’ora si susseguono reportage e storie.