Parte oggi, lunedì 29 giugno su Rai1 Sette storie, il nuovo programma di Monica Maggioni. L’ex Presidente Rai torna in video con un appuntamento settimanale previsto ogni lunedì in seconda serata. Ogni puntata ha la durata di un’ora con reportage, analisi e racconto continuativo di storie.

Sette Storie Monica Maggioni su Rai 1

Il viaggio di Sette Storie inizia oggi ed occupa la collocazione della seconda serata del lunedì. Prende il posto di Frontiere l’appuntamento condotto da Franco Di Mare traslocato sulla poltrona di direttore di Rai 3.

Inoltre la fascia oraria le accorda il privilegio del traino delle repliche della serie Il giovane Montalbano. La Maggioni arriva dopo la conclusione delle puntate riproposte settimanalmente. La Maggioni vuole proporre un programma di attualità e approfondimento. Rimane in video fino al 10 agosto. E dopo il periodo di ferie, riprende il suo posto nella medesima collocazione della seconda serata del lunedì. Insomma la Maggioni sostituisce in toto Franco Di Mare. Però dall’autunno 2020 il programma pur restando ancorato alla realtà, dovrà modificare il racconto sul quale si basa.

Attualmente Sette Storie nasce con l’obiettivo di riportare sullo schermo e approfondire specifiche storie recenti. In particolare quelle che nelle settimane della pandemia hanno avuto una rilevanza mediatica minore o non sono state raccontate fino in fondo.

La Maggioni propone un viaggio attraverso protagonisti, persone, numeri e immagini dall’Italia e dal mondo. Permette di entrare anche nelle questioni più complesse con uno sguardo insolito.

La prima puntata di lunedì 29 giugno

La prima puntata di Sette Storie inizia con il racconto dell’America dilaniata dalla questione razziale dopo l’uccisione di George Floyd. Intanto non si ferma la diffusione del Covid, crescono le proteste per gli abusi della Polizia e i bianchi si sentono assediati.

“Sette Storie” è un programma di Monica Maggioni, Roberto Fontolan, Anna Migotto, Marcello Sorgi con la regia di Alessandro Capitani.

Monica Maggioni, dopo essere stata Presidente della Rai, era stata amministratore delegato di RaiCom, incarico a cui le è subentrato Angelo Teodoli, a sua volta ex direttore di Rai1.