Per l’estate 2020 Mediaset propone palinsesti all’insegna di continue repliche. Poche, quasi inesistenti, le novità, ad eccezione della nuova edizione di Temptation island 7,che ha debuttato giovedì 2 luglio. Ecco nel dettaglio le proposte di Canale 5, Rete 4 ed Italia 1.

Palinsesti Mediaset estate 2020 repliche Canale 5

Per l’estate 2020 Canale 5 ha deciso di trasmettere, ancora una volta, serie già proposte in passato. Infatti la rete diretta da Giancarlo Scheri sta mandando in onda, da domenica 28 giugno, Rosy Abate 2 con Giulia Michielini. L’appuntamento è alle 21.25. Da domenica 5 luglio invece è la volta de L’Isola di Pietro 2. La fiction, interpretata da Gianni Morandi, si colloca nel day time pomeridiano, alle 14.40 sulla principale rete Mediaset.

Inoltre da sabato 20 giugno, alle 13.40, è tornata Elisa di Rivombrosa. Si tratta della serie in costume interpretata da Vittoria Puccini ed Alessandro Preziosi. Per incrementare il dejà vu, Canale 5 sta anche ritrasmettendo la prima stagione de Il Segreto, dal lunedì al venerdì alle 15:30. Stiamo rivedendo l’epica stagione con la famosa Pepa interpretata da Megan Montaner.

Per quanto riguarda invece le trasmissioni televisive, Tu si que vales e All together now hanno inaugurato la lunga ondata di repliche estive. Il sabato sera Canale 5 ha già dato fondo a due edizioni di Ciao Darwin. Adesso sta andando in onda la settima, sottotitolo La Resurrezione con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Mentre da martedì 7 luglio Canale5 ripropone in prima serata House party. E’ il programma ideato e condotto da Maria de Filippi nel 2016 assieme all’attrice Sabrina Ferilli.

Il day time mattutino è invece occupato, già da 4 mesi, dalle repliche di Forum. Infatti a causa dell’emergenza sanitaria, il programma quotidiano di Barbara Palombelli è stato sospeso a metà marzo. E sostituito da puntate registrate. Stesso destino per lo spin off pomeridiano Lo sportello di Forum su Rete4. La Palombelli riapre le porte del tribunale più famoso d’Italia solo a settembre quando torna al timone, per l’ottavo anno consecutivo, della trasmissione ideata da Italo Felici.

Palinsesti Mediaset repliche Rete 4

Anche su Rete4 si riscontrano pochissime novità. La Rete diretta da Sebastiano Lombardi ha scelto di allungare la stagione di Quarta Repubblica di Nicola Porro. E di affidare a Veronica Gentili la versione estiva di Stasera Italia (condotta in autunno da Barbara Palombelli).

Per il resto si affida alle repliche della serie I Cesaroni, con Elena Sofia Ricci e Claudio Amendola, che va in onda ogni mattina alle 10:00. Mentre alle 13:00 riecco il telefilm Un detective in corsia.

Alternativamente,la rete non dimentica due telefilm cult, ovvero La signora in giallo ed Il tenente Colombo. Nonostante siano delle serie Tv datate, raccolgono ancora ascolti da prima serata.

Per quanto riguarda invece le proposte in prima serata, dal 28 giugno è tornato, in replica, il programma divulgativo di Roberto Giacobbo Freedom oltre il confine. E vengono riproposti gli spettacoli di prosa della compagnia teatrale I Legnanesi. Si inizia il 9 luglio con Signori si nasce…e noi.

Infine Rete4 manda in onda, a tarda notte, il ciclo di film dedicato alla commedia erotica all’italiana, che racconta in maniera grottesca i tabù degli Anni Settanta.

Le proposte di Italia1

Palinsesto pieno di repliche anche per Italia1. La Rete guidata da Laura Casarotto punta su telefilm e sitcom storici. Ma che sono ancora in grado di registrare buoni risultati in termini di audience.

Tra questi vi è la sitcom Camera cafè, in onda alle 18:00, con Luca & Paolo. Subito dopo, le repliche, non proprio entusiasmanti in termini di ascolto, della serie Doctor House. Protagonista il cinico primario di oncologia del Princeton Plainsboro Teaching Hospital interpretato da Hugh Laurie.

Alle 20.25 invece vengono quotidianamente trasmesse in replica gli episodi del telefilm CSI – Scene del crimine e degli spin off CSI Miami e CSI New York. Infine in prima serata Italia 1 ripropone alcuni speciali de Le Iene Show. Lunedì 6 luglio si replica la puntata dedicata a Chico Forti, l’italiano rinchiuso da 20 anni nel carcere della Florida.