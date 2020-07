Ascolti Tv domenica 5 luglio 2020.Repliche in sfida: vince Non dirlo al mio capo. Rosy Abate sembra aver esaurito la sua spinta propulsiva. Ottimi ascolti su Sky Sport per Napoli-Roma con 4.2%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 5 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Non Dirlo al Mio Capo ha ottenuto 2.407.000 con 13.8%

Su Rai 2 90° Minuto Sera 1.071.000 con 5.6%. FBI: 754.000 con 4.4%

Su Rai 3 Il film L’incredibile vita di Norman: 883.000 con 4.9%.

Su Canale 5 Rosy Abate 2 ha registrato 1.408.000 spettatori con 8.6%

Su Rete 4 Freedom – Oltre il confine: 783.000 telespettatori con 4.6%.

Su Italia 1 Il film La rivolta delle ex: 832.000 telespettatori con 4.2%.

Su La 7 Chernobyl ha registrato 500.000 con 2.7%.

Su TV8 Gomorra – La serie: 420.000 telespettatori con 2,3%.

Su NOVE Restaurant Swap – Cambio ristorante: 372.000 con 2%.

Ascolti Tv domenica 5 luglio 2020, la fascia preserale Cala nel giorno festivo Reazione a catena.E crolla Avanti un altro. Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.737.000 con 14.5%. Il game: 2.788.000 con 19.6%. Su Rai 2 NCIS Los Angeles: 554.000 telespettatori con 3.5%. Su Rai 3 Blob sigla 727.000 spettatori con 4.4%. Su Canale 5 Avanti il Primo: 921.000 con 8%. Avanti un Altro: 1.659.000 con 12%. Su Rete 4 Hamburg Distretto 21: 254.000 telespettatori con 1.6% Su TV8 GP d’Austria di Formula 1: 1.350.000 spettatori con 11%. Ascolti Tv domenica 5 luglio 2020, l’access prime time Esordio basso per la Fialdini in Così è la vita Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.258.000 con 17.9%. Su Rai 2 90° Sera ha siglato 1.072.000 spettatori con 5.7% Su Rai 3 Così è la Vita interessa 544.000 persone con 3.1% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.272.000 spettatori con 12.6%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 872.000 con 5.1% e 1.108.000 con 6% Su Italia 1 CSI ha registrato 835.000 telespettatori con 4.6%. Su La 7 Propaganda Live replica: 504.000 telespettatori con 2.8%. Su TV8 F1 GP Austria: 1.350.000 con 11%. Alessandro Borghese 4 Ristoranti 434.000 con 2,4%. Su NOVE Little Big Italy: 283.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv domenica 5, daytime mattutino

Con Raspelli Melaverde raggiunge ancora il 15%

Su Rai 1 S. Messa: 1.685.000 con 21.8%. Linea verde estate 2.757.000 con 21.2%.

Su Rai 2 Un ciclone in convento: 578.000 con 5%.

Su Rai 3 Il posto giusto 173.000 con 1.2%

Su Canale 5 Melaverde: 1.709.000 telespettatori con 15%.

Su Rete 4 Poirot ha siglato 261.000 telespettatori con 1.9%.

Su Italia 1 The 100 ha registrato 250.000 con 2.7%.

Su La 7 L’ingrediente perfetto 72.000 con 0.9%. Le parole della salute 73.000 con 0.7%

Ascolti Tv domenica 5, day time pomeridiano

Domenica in, replica, sfiora il 12%

Su Rai 1 i Domenica In best off: 1.503.000 con 11.9%. i Con il Cuore Nel Nome di Francesco: 1.212.000 con 11.2%

Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha registrato 738.000 con 5.2%. Maiorca Crime 703.000 con 5.9%

Su Rai 3 Kilimangiaro Collection ha registrato 852.000 con 5.9%.

Su Canale 5 Una Vita 1.546.000 con 12.3%

Su Italia 1 La vita secondo Jim: 218.000 telespettatori con 2%.

Su La 7 Startup Economy 104.000 telespettatori con 0.8%.

Ascolti Tv domenica 5, seconda serata

Esordio con un buon 4% per Insonnia con Strabioli e Costanzo.

Su Rai 1 Speciale Tg1: 466.000 telespettatori con 5.8%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva ha registrato 530.000 con 6.9%.

Su Rai 3 Insonnia è scelto da 259.000 persone con 4%

Su Rete 4 Il filmCose dell’altro mondo: 161.000 con 2.5%. Il film 161.000 con 2.5%.

Su Italia 1 Pressing Serie A ha registrato 259.000 con 6%.