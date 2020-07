Nuove radici film Tv8

Tv8 propone oggi il film dal titolo Nuove radici. Si tratta di una pellicola di genere thriller con incursioni drammatiche, della durata di un’ora e 30 minuti.

La produzione è canadese ed è datata 2019. Il film arriva sul piccolo schermo di Tv8 in prima visione televisiva.

Nuove radici film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Ali Liebert. Protagonisti sono Annie interpretata da Sara Canning e suo marito Jacob a cui dà il volto l’attore Steve Byers.

Le musiche sono scritte da Cameron Catalano. Le riprese si sono svolte tutte ne gli Stati Uniti dove è ambientata la vicenda raccontata.

La produzione è della ROP Productions. Il titolo originale Amish Abduction. Il film è andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti su Lifetime Television.

Nuove radici – trama del film in onda su Tv8

La storia ha come protagonista Annie, una giovane madre che appartiene alla comunità Amish americana. Gli Amish sono una comunità religiosa e sociale per la quale il tempo sembra essersi fermato. E vivono come i loro antenati di anni prima.

La comunità Amish si trova soprattutto nella Pennsylvania. Ed è una delle più note al mondo, meta anche turistica.

Annie subisce un grave trauma quando suo marito Jacob sceglie di abbandonare la comunità Amish e di vivere come tutti gli americani normali. L’errore di Annie è di non essersi accorta di quanto il marito si fosse oramai stancato della vita degli Amish.

Inoltre quando aveva conosciuto da vicino come vivono le altre comunità, era diventato ossessionato dal desiderio di allontanarsi. Jacob ha messo così in discussione la sua fede in Dio e si è allontanato definitivamente dalla moglie e dal figlio.

Con l’andar del tempo Jacob ha perso tutte le sue radici Amish. È diventato un americano che vive secondo lo stile occidentale, utilizza lo smartphone e la tecnologia. A questo punto l’uomo decide di ricorrere ai mezzi legali per riappropriarsi del figlio Caleb. Infatti un giorno torna da Annie e le chiede la custodia esclusiva del figlio. Vuole insomma portarlo con sé.

Il finale del film

Jacob vuole iniziare una nuova vita nella società che ha conosciuto e nella quale non sembra esserci niente di sbagliato. Ma quando Annie si rifiuta di affidargli il figlio, compie un passo falso: lo rapisce e lo porta con sé in città.

Mentre tutto ciò accade Annie incontra Thomas. Tra i due inizia un feeling immediato che assomiglia ad un vero e proprio colpo di fulmine. Tutto ciò appena due giorni dopo il rapimento di Caleb.

A questo punto Annie decide di uscire anche lei dalla comunità Amish per lottare e riprendersi la custodia del figlio. In questo modo Annie deve fare affidamento su se stessa per diventare molto più forte e coraggiosa di quanto era prima. Inoltre si rende conto che il modo di vivere occidentale non è poi così tanto da condannare.

Nuove radici – il cast completo

Di seguito il cast del film Nuove radici e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori