Gang of London il viaggio nel cuore più nero di Londra, è in onda dal 6 luglio alle 21.15 su Sky Atlantic e Now Tv. La serie evoca le atmosfere di Gomorra – La serie, il gusto per il pulp di Tarantino e una Londra che strizza l’occhio a Gotham City. Al centro della narrazione, una famiglia che richiama, anche nella sua composizione, quella de Il Padrino.

Gang of London su Sky Atlantic, episodi, regia, attori, cast

Gang of London è un’epopea criminale in nove episodi prodotti dagli Studios di Sky con Pulse Films e Sister Pictures e firmati dal maestro dell’action-fighting Gareth Evans.

Nel cast ci sono Joe Cole e Michelle Fairley (Il Trono di Spade) a guidare il multienico cast – diretto da Evans con Xavier Gens e Corin Hardy – nel sottobosco criminale della capitale inglese. Presenti Colm Meaney, Jo Cole, Lucian Msamati, Paapa Essiedu, Pippa Bennett-Warner, Sope Dirisu.

Le riprese si sono svolte a Londra.

La trama e i personaggi di Gang of London

La serie racconta la storia dei Wallace, famiglia criminale vecchio stampo di origini irlandesi che controlla i traffici e assicura la pace fra le gang di Londra.

Da più di 20 anni Finn Wallace (Colm Meaney), il temuto e rispettato patriarca, è infatti il criminale più potente della città, con miliardi di sterline che circolano ogni anno nella sua organizzazione.

Basa il proprio potere su una fragile ma remunerativa alleanza di bande da ogni angolo del mondo, giunte a Londra a contrabbandare ogni cosa. Ora è morto, e nessuno sa chi ne ha commissionato l’omicidio. Chi può aver voluto rinunciare a uno status quo in cui tutti potevano fare ordinatamente e impunemente sporchi affari accumulando montagne di soldi?

Il figlio di Finn, Sean Wallace (Joe Cole) è pronto a prendere il posto del padre ai vertici dell’impero, non prima di aver scoperto chi e perché lo ha ucciso e di averlo vendicato nel sangue. Per farlo, darà il via a una caccia all’uomo che metterà a repentaglio la difficile alleanza fra le gang della capitale britannica.

Sean sarà aiutato dalla madre Marian (Michelle Fairley, Il Trono di Spade) e dalla famiglia Dumani, di origini nigeriane.

Questa famiglia è formata da Ed, interpretato da Lucian Msamati da sempre braccio destro e amico fraterno di Finn, dal figlio Alexander (Paapa Essiedu), dall’aspetto impeccabile, un mago della finanza perfettamente inserito nel mondo della buona società londinese.

Gli altri personaggi

C’è anche la figlia Shannon – Pippa Bennett-Warner (MotherFatherSon) che collabora agli affari sporchi dei Wallace nascondendo la ricchezza di milionari e miliardari attraverso l’arte e le proprietà immobiliari.

Ad aiutare Sean Wallace nella sua crociata si aggiungerà Elliot Finch, interpretato da Sope Dirisu (Black Mirror). E’ uno scagnozzo dei Wallace, che è stato considerato per tutta la vita un perdente ed è pronto a tutto per ottenere un ruolo più importante nell’organizzazione criminale.