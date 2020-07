Ascolti Tv lunedì 6 luglio 2020. Una giornata all’insegna dell’omaggio televisivo a Ennio Morricone. Il giovane Montalbano saluta con il 20.5%. Cala Made in Sud. Quarta Repubblica raggiunge il 6.4%. Nel day time Ogni mattina su Tv 8 scende sotto l’1%. Boom in seconda serata per Renzo Arbore. Ecco nei dettati il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 6 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Il giovane Montalbano – Sette lunedì in replica: 3.894.000 telespettatori con 20.5%.

Su Rai 2 Made in Sud, quarta puntata: 1.577.000 telespettatori con 8.3%.

Su Rai 3 Il film C’era una volta in America: 1.392.000 persone con 8.1%

Su Canale 5 Il film Baaria ha coinvolto 1.383.000 telespettatori con 8.3%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha siglato 1.025.000 persone con 6.4%.

Su Italia 1 Le Iene Show – Speciale Chico Forti: 952.000 spettatori con 6.2%.

Su La 7 Il film Mission ha registrato 418.000 persone con 2.3%.

Su TV8 Gangs of London è scelto fa 206.000 telespettatori con 1%.

Su NOVE Il film Ghost – ha registrato 605.000 telespettatori con 3.2%.

Ascolti Tv lunedì 6 luglio 2020, la fascia preserale Ancora repliche per Avanti un altro! Su Rai 1 Reazione a Catena L’Intesa Vincente: 1.994.000 con 18.3%. Il game: 3.331.000 con 23.5% Su Rai 2 Bull ha registrato 913.000 telespettatori con 5.4% Su Rai 3 Blob sigla 858.000 persone con 4.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.247.000 con 12%. Avanti un Altro! 2.143.000 con 15.9% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 759.000 telespettatori con 4.5%. Su Italia 1 Dr. House: 367.000 con 2.8% e 574.000 con 3.3%. Su TV8 Cuochi d’Italia: 231.000 spettatori con 1.4%. Su NOVE Airport Security: 154.000 telespettatori con 0.9% Ascolti Tv lunedì 6 luglio 2020, l’access prime time Torna Fabio Fazio su Rai 1 con la replica dell’intervista a Ennio Morricone. Bene le Teche dedicate al Maestro. Su Rai 1 Che tempo che Fa (intervista a Morricone) : 3.659.000 con 17.9%. Techetechetè: 4.276.000 con 20.5% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.186.000 persone con 5.7%. Su Rai 3 Blob sigla 858.000 spettatori con 4.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.075.000 con 15%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.069.000 con 5.4% e 1.078.000 con 5.2%. Su Italia 1 CSI ha siglato 841.000 telespettatori con 4.2%. Su La 7 In Onda ha registrato 986.000 telespettatori con 4.8% Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 434.000 con 2.2%. Su NOVE Little Big Italy ha registrato 322.000 con 1.6%.

Ascolti Tv lunedì 6, daytime mattutino

La replica di Don Matteo lascia il posto al film Per un pugno di dollari, omaggio a Morricone. Boom per Ricette all’italiana al 3%

Su Rai 1 UnoMattina Estate: 699.000 con 15.2%. C’è tempo per…645.000 con 12.9%. Il film Per un pugno di dollari, 971.000 con 9.2%.

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 534.000 con 6%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 244.000 con 5.2%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.165.000 con 14.5%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 161.000 con 2.5% e 368.000 con 3.2%.

Su Italia 1 Blindspot: 89.000 con 2%, 101.000 con 2.1% e 130.000 con 2%.

Su La 7 L’aria che tira Estate 243.000 con 4%. L’aria che tira – Oggi Estate 374.000 con 3.3%.

Su TV8 Ogni Mattina coinvolge 79.000 spettatori con 0.9%

Ascolti Tv lunedì 6, day time pomeridiano

Esordio sotto tono per Resta a casa e vinci. Cresce Maturità 2020 – Diari su Rai 3. Boom per Vite da copertina.

Su Rai 1 Io e Te: 1.265.000 con 9.9%. La Vita in Diretta Estate: 1.214.000 con 13.4%.

Su Rai 2 Resta a casa e vinci 414.000 con 3%. L’Italia che fa: 220.000 con 1.8%

Su Rai 3 Maturità 2020 Diari 399.000 con 3.4%

Su Canale 5 Daydreamer 2.615.000 con 21.9%. Il Segreto 1.648.000 con 16.4%. Cantina Wader Segreto di famiglia 977.000 con 10.8%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 569.000 telespettatori con 4.1%

Su Italia 1 La vita secondo Jim 396.000 con 4.5%.

Su La 7 Perception 128.000 con 1.4% e 104.000 con 1.2%.

Su TV8 Vite da Copertina è scelto da 254.000 persone con 2.8%

Ascolti Tv lunedì 6, seconda serata

Boom di consensi per Striminzitic show su Rai 2.

Su Rai 1 Sette Storie: 723.000 spettatori con 8.5%

Su Rai 2 Striminzitic Show coinvolge 583.000 spettatori con 7.4%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte ha registrato 378.000 con 7.4%.

Su Rete 4 Donnavventura Italia: 170.000 spettatori con 3.9%

Su Italia 1 American Dad! 334.000 persone con 8%