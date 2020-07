Dopo lo scorso turno, oggi scende di nuovo in campo la Serie A con la 31esima giornata di Campionato. Tra martedì 7 e giovedì 9 luglio, si giocano tutti i match in calendario. Di questi sette sono in diretta esclusiva sui canali Sky, anche in streaming su Now Tv. Gli altri tre sono fruibili sulla piattaforma DAZN.

Serie A 31esima giornata di Campionato su Sky

Ecco le partite da seguire sui canali sportivi di Sky.

Martedì 7 luglio 2020

ore 19.30

Lecce-Lazio Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Federico Zancan; commento Nando Orsi; bordocampo Matteo Petrucci

Mercoledì 8 luglio 2020

ore 19.30

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Genoa-Napoli Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Francesco Cosatti; Andrea Marinozzi

Fiorentina-Cagliari Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre) – anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Riccardo Gentile; commento Luca Marchegiani; bordocampo Vanessa Leonardi; Diretta Gol Dario Massara

ore 21.45

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Atalanta-Sampdoria Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Alessandro Alciato e Massimiliano Nebuloni; Diretta Gol Riccardo Trevisani

Torino-Brescia Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Massimo Tecca; commento Luca Pellegrini; bordocampo Paolo Aghemo. Diretta Gol Antonio Nucera

Bologna-Sassuolo Sky Sport 254 (satellite e fibra) e Sky Sport 485 (digitale terrestre)

telecronaca Davide Polizzi; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Marco Nosotti; Diretta Gol Geri De Rosa

Giovedì 9 Luglio 2020

ore 21.45

Verona-Inter Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Daniele Adani; bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi

La programmazione su DAZN

Ecco la programmazione delle altre partite sulla piattaforma DAZN

Martedì 7 luglio

ore 21.45

Milan-Juventus DAZN1 (canale 209)

Mercoledì 8 luglio

ore 21.45

Roma-Parma DAZN1 (canale 209)

Giovedì 9 luglio

ore 19.30

Spal-Udinese DAZN1 (canale 209)