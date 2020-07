Ascolti Tv venerdì 10 luglio 2020. Arrivano le repliche delle repliche su Rai1. Carlo Conti con I migliori dei migliori anni conquista il 15.9%. Esordio al ribasso per la seconda stagione di Manifest. Stasera Italia news – speciale vince su In onda. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 10 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 I Migliori dei Migliori Anni ha ottenuto 2.515.000 spettatori con 15.9%

Su Rai 2 Il film Il film Scatti di follia ha coinvolto 831.000 telespettatori con 4.7%.

Su Rai 3 La grande storia – Quasi amici: 886.000 telespettatori con 5.1%.

Su Canale 5 Manifest 2 ha raggiunto 1.170.000 spettatori con 7.4%

Su Rete 4 Stasera Italia News – Speciale: 813.000 spettatori con 4.8%

Su Italia 1 La fidanzata di papà ha intrattenuto 956.000 persone con 5.7%

Su La 7 Il film Pronti a morire: 510.000 telespettatori con 3%.

Su TV8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 404.000 persone con 2.3%

Su NOVE I migliori Fratelli di Crozza ha registrato 332.000 con 2.7%

Ascolti Tv venerdì 10 luglio 2020, la fascia preserale Reazione a catena sfonda il tetto del 24% con Le Regine di Fiori che vincono oltre 10 mila euro Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.977.000 con 19.1%. Il game: 3.215.000 con 24.2%. Su Rai 2 Bull ha registrato 757.000 telespettatori con 4.9%. Su Rai 3 Blob sigla 713.000 spettatori con 4.4% Su Canale 5 Avanti il Primo: 1.027.000 con 10.7%. Avanti un Altro: 1.913.000 con 15.1% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 758.000 con 5%. Su La 7 Little Murders ha ottenuto 70.000 persone con 0.7%. Su TV8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 196.000 spettatori (1.3%). Su NOVE Airport Security 108.000 con 0.9% e 111.000 con 0.8%. Ascolti Tv venerdì 10 luglio 2020, l’access prime time Volano gli ascolti di Stasera Italia news. Su Rai 1 Techetechetè conquista 3.592.000 persone con 20% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 903.000 telespettatori con 5%. Su Rai 3 Geo – Vacanze italiane 539.000 con 3.1% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.424.000 spettatori con 13.5%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.000.000 con 5.8% e 1.104.000 con 6.1%. Su Italia 1 CSI ha registrato 877.000 telespettatori con 4.9%. Su La 7 In Onda ha registrato 897.000 persone con 5% Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 304.000 con 1.7% Su NOVE Little Big Italy ha registrato 224.000 con 1.3%.

Ascolti Tv venerdì 10, daytime mattutino

Testa a testa tra Rai 1 e Canale 5.

Su Rai 1 C’è Tempo Per…715.000 con 13.9%.

Su Rai 2 Galapagos – Ai Confini del Mondo 399.000 con 8.5%. La Nave dei Sogni 513.000 con 6.2%

Su Rai 3 Agorà Estate convince 287.000 persone con 6.1%

Su Canale 5 Forum in replica: 1.085.000 spettatori con 13.9%.

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 128.000 con 2.1% e 254.000 con 2.3%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 238.000 con 4.1% e 408.000 spettatori con 3.7%

Su TV8 Ogni Mattina è seguito da 88.000 spettatori con 1%

Ascolti Tv venerdì 10, day time pomeridiano

Pierluigi Diaco sotto il 10% con Io e te.

Su Rai 1 Io e Te: 1.197.000 con 9.8%. Il Paradiso delle Signore: 1.075.000 con 11%. La Vita in Diretta Estate: 1.158.000 con 13.8%

Su Rai 2 Resta a Casa e Vinci: 429.000 con 3.2%. L’Italia Che Fa: 233.000 con 1.9%

Su Rai 3 Geo Magazine è scelto da 573.000 con 6.7%

Su Canale 5 Daydreamer: 2.441.000 con 21.7%. Il Segreto: 1.527.000 con 15.9%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 629.000 spettatori con 5%.

Su Italia 1 I Griffin sigla 749.000 spettatori con 5.8%. Modern Family 3 349.000 con 3.9%

Su La 7 Philadelphia: 193.000 con 1.8%. Perception ha interessato 77.000 con 0.9%

Su TV8 Una perfida vendetta: 418.000 con 3.6%. Vite da Copertina: 141.000 con 1.7%

Ascolti Tv venerdì 10, seconda serata

Venti20 con Alessio Viola a 1.7% di share

Su Rai 1 Passaggio a Nord Ovest: 733.000 con 10%.

Su Rai 2 Una madre non proprio… perfetta: 483.000 con 4.5%.

Su Rai 3 Tg3 LineaNotte: 530.000 con 4.3%. Doc 3 – Alla mia piccola Sama 209.000 con 3.1%.

Su Canale 5 in onda Manifest 2

Su Rete 4 Febbre da cavallo – La Mandrakata: 373.000 con 5.4%

Su Italia 1 Il film Io sono tu: 353.000 telespettatori con 5.4%. Il film353.000 telespettatori con 5.4%.

Su La 7 Quien Sabe? coinvolge 79.000 spettatori con 1.1%.

Su TV8 Venti20: 187.000 spettatori con 1.7%