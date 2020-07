Ascolti Tv sabato 11 luglio 2020. Flavio Insinna con Una voce per Padre Pio è battuto dall’ultima replica di stagione di Ciao Darwin. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 11 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Una Voce per Padre Pio ha ottenuto 1.782.000 spettatori con 11.8%

Su Rai 2 Tutti i sospetti su mia madre: 810.000 telespettatori con 5%.

Su Rai 3 Il film Troppo forte ha registrato 674.000 telespettatori con 4.1%

Su Canale 5 Ciao Darwin 7 – La Resurrezione ha siglato 1.820.000 persone con 13.5%.

Su Rete 4 Una vita ha registrato 856.000 telespettatori con 3.4%.

Su Italia 1 Il film Mrs. Doubtfire ha registrato telespettatori con 5.7%.

Su La 7 Il film Un marito per Cinzia ha registrato 447.000 con 2.7%.

Su TV8 Casinò coinvolge 289.000 spettatori con 2.1%

Su NOVE Il Caso Vannini è seguita da 364.000 con 2.2%

Ascolti Tv sabato 11 luglio 2020, la fascia preserale Reazione a catena con i nuovi campioni Le carte in tavola al 23.3% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.947.000 con 17.3%. Il game: 3.044.000 con 23.3%. Su Rai 2 Dribbling ha convinto 271.000 tifosi con 2.2% Su Rai 3 Blob sigla 669.000 spettatori con 4.5% Su Canale 5 Avanti il Primo: 953.000 con 8.9%. Avanti un Altro: 1.725.000 con 13.6%. Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 intrattiene 338.000 spettatori con 4.2% Su Italia 1 Dr House – Medical Division 3: 319.000 con 2.5% e 460.000 con 3.1% Su La 7 Pronti a morire: 157.000 spettatori con 1.4% Su TV8 Prove del GP di Formula 1 interessano 476.000 con 4%. Su NOVE Airport Security: 187.000 con 1.4% e 172.000 con 1.2%. Ascolti Tv sabato 11 luglio 2020, l’access prime time Stasera Italia new sfiora il 7% nella seconda parte. Male In onda su La7 Su Rai 1 Techetechetè ottiene 2.967.000 spettatori con 18.5%. Su Rai 2 90° Gol Flash ha siglato 949.000 telespettatori con 5.7% Su Rai 3 La mia passione – Post Scriptum 653.000 con 4.1% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.334.000 spettatori con 14.4% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 833.000 con 5.3% e 1.122.000 con 6.8% Su Italia 1 CSI 8 ha registrato 771.000 spettatori con 4.7% Su La 7 In onda ha registrato 726.000 telespettatori con 4.5%. Su TV8 4 Ristoranti: 268.000 persone con 1.7%. Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 248.000 con 1.5%.

Ascolti Tv sabato 11, daytime mattutino

Bene Il caffè di Rai 1 con Pino Strabioli e Roberta Ammendola. Un ciclone in concento oltre il 7%

Su Rai 1 Il Caffè di Raiuno: 900.000 con 18.2% e 742.000 con 15.9%. L’Italia con Voi: 597.000 con 12.3%

Su Rai 2 Un Ciclone in Convento 13: 331.000 con 5.1% e 750.000 con 7.3%

Su Rai 3 Totò e i re di Roma è seguito da 521.000 persone con 4.1%

Su Canale 5 Forum in replica: 1.080.000 spettatori con 13.4%

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 203.000 con 3.2% e 358.000 con 3.2% nella seconda parte

Su Italia 1 The 100 ottiene 222.000 persone con 3.1%

Su La 7 Uozzap! 141.000 con 1.4%, mentre Like – Tutto ciò che Piace: 125.000 con 0.9%. .

Su TV8: Tg8 Sport è seguito da 115.000 persone con 0.9%

Ascolti Tv sabato 11, day time pomeridiano

Le repliche di Elisa di Rivombrosa al 10%

Su Rai 1 Linea Blu: 1.787.000 con 13.4%. Linea Verde Tour 1.563.000 con 12.8%

Su Rai 2 Re di cuori: 451.000 telespettatori con 3.3%.

Su Rai 3 Il film Tolgo il disturbo 481.000 persone con 5%

Su Canale 5 Una Vita: 1.979.000 con 13.7%. Elisa di Rivombrosa: 1.232.000 con 10%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 811.000 con 6.1%. Sarai sempre la mia bambina: 275.000 con 2.8%.

Su La 7 DiMartedì 137.000 con 1.4%. A te le chiavi 89.000 con 0.9%.

Ascolti Tv sabato 11, seconda serata

Chi credete che io sia, ovvero le storie private di sacerdoti al 2.8%

Su Rai 1 90° Minuto Notte 636.000 con 5.2%. Tg2 Dossier: 289.000 con 3.4%.

Su Rai 2 Chi credete che io sia ha registrato 241.000 con 2.8%

Su Rete 4 Il film Delitto perfetto: 290.000 telespettatori con 4.1%.