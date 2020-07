Ascolti Tv martedì 14 luglio 2020. La super sfida di All togheter now vince la serata fermandosi a poco più dell’11%. Sottotono l’esordio della seconda stagione di Resident su Rai 1. Da segnalare #cartabianca che, senza una forte concorrenza, vola al 7.7%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 14 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 The Resident 2, prima puntata: 1.818.000 telespettatori con 10%

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha siglato 976.000 spettatori con 4.9%

Su Rai 3 #Cartabianca ha interessato 1.361.000 persone con 7.7%

Su Canale 5 All Together Now – La Supersfida, ha coinvolto 1.632.000 spettatori con 11.4%

Su Rete 4 Il Ragazzo di Campagna intrattiene 1.335.000 spettatori con 7%

Su Italia 1 Chicago P.D. ha siglato 1.202.000 spettatori con 6.5%

Su La 7 In Onda ha registrato 654.000 spettatori con 3.5%.

Su TV8 La tata dei Desideri ha ottenuto 547.000 spettatori con 2.2%

Su NOVE The Rock ha coinvolto 372.000 persone con 2.2%

Ascolti Tv martedì 14 luglio 2020, la fascia preserale Continuano le infinite repliche di Avanti un altro! Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.136.000 con 20.3%. Il game: 3.165.000 con 23. Su Rai 2 Blue Bloods: 693.000 con 5.4% e Bull 923.00 con 5.6% Su Rai 3 Blob sigla 738.000 spettatori con 4.3%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.221.000 con 12.2%. Avanti un Altro! 2.080.000 con 15.9% Su Rete 4 Tempesta D’Amore intrattiene 780.000 persone con 4.9% Su Italia 1 Dr. House: 400.000 con 3.2% e 488.000 con 3.2% Su TV8 Cuochi d’Italia mette ai fornelli 225.000 spettatori con 1.5% Su NOVE Ce l’avevo quasi fatta: 144.000 persone con 1% Ascolti Tv martedì 14 luglio 2020, l’access prime time Con La dedica di Pino Rinaldi e il ritorno di UPAS, migliora l’access di Rai 3 Su Rai 1 Techetechetè: 3.703.000 telespettatori con 18.5% Su Rai 2 Tg2 Post sigla 1.007.000 spettatori con 5% Su Rai 3 La Dedica: 775.000 con 4.2%. Un Posto al Sole: 1.212.000 con 6.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.949.000 telespettatori con 14.8%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.060.000 con 5.7% e 1.309.000 con 6.5%. Su Italia 1 CSI ha registrato 814.000 persone con 4.2%. Su La 7 In onda ha registrato 867.000 telespettatori con 4.4%. Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 480.000 con 2.5%. Su NOVE Little Big Italy ha registrato 281.000 con 1.4%.

Ascolti Tv martedì 14, daytime mattutino

Il film romantico di Rai 2 oltre il 5%. Il pubblico vuole sognare

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 787.000 con 16.5%. C‘è Tempo per… 731.000 con 14.4%

Su Rai 2 La Nave dei Sogni è scelta da 453.000 spettatori con 5.3%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 352.000 con 7% Tutta Salute è scelto da 312.000 persone con 5.3%

Su Canale 5 Forum: 1.183.000 telespettatori con 14.6%

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 102.000 con 1.7% e 227.000 con 2%

Su Italia 1 Blindspot: 164.000 con 2.6%. Sport Mediaset: 1.134.000 con 7.6%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 231.000 con 3.9% e 341.000 con 3%

Ascolti Tv martedì 14, day time pomeridiano

Boom di ascolti per Daydreamer che raggiunge il 23%. Bassi gli ascolti per Rai2

Su Rai 1 Io e Te: 1.303.000 con 10.3%. Il Paradiso delle Signore: 1.170.000 con 11.9%. La Vita in Diretta Estate: 1.276.000 con 14.6%

Su Rai 2 Resta a Casa e Vinci: 370.000 con 2.7%. L’Italia che Fa 205.000 con 1.7%

Su Rai 3 Geo Magazine: 451.000 spettatori con 4.7%

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.704.000 con 23%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 738.000 spettatori con 5.7%

Su Italia 1 I Simpson: 901.000 con 6.1% e 840.000 con 6.1%

Su La 7 Perception: 76.000 con 0.9% e 97.000 con 1.1%

Su TV8 Vite da Copertina: 139.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv martedì 14, seconda serata

Codice, in replica, con Barbara Carfagna convince sempre e sfiora il 6%

Su Rai 1 Codice: 419.000 spettatori con 5.8%

Su Rai 2 Novantesimo Minuto Notte Gol: 467.000 con 4.2%.

Su Canale 5 Tg5 interessa 257.000 spettatori con 7.4%

Su Rete 4 Non più di Uno: 288.000 persone con 3.9%