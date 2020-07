Ascolti Tv giovedì 16 luglio 2020. Numeri sempre alti per Temptation island che vince la serata e doppia Elena Sofia Ricci nelle repliche di Che Dio ci aiuti 5. Molti i film in tutti i palinsesti. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 16 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti: 1.936.000 con 11.5%

Su Rai 2 90° minuto Gol Flash: 962.000 con 4.6%. Hawaii Five – 0 910.000 con 4.3%

Su Rai 3 In Arte – Gianna Nannini: 914.000 con 4.5%.

Su Canale 5 Temptation Island, terza puntata, 3.720.000 con 22.6%.

Su Rete 4 I Legnanesi – La famiglia Colombo: 659.000 con 3.6%.

Su Italia 1 L’Alba del Pianeta delle Scimmie: 1.013.000 con 5.2%

Su La 7 In Onda Focus ha registrato 681.000 con 3.5%.

Su NOVE Babbo Natale non viene dal Nord: 221.000 con 1.1%

Ascolti Tv giovedì 16 luglio 2020, la fascia preserale Bull su Rai 2 al 5% Su Rai 1 Reazione a Catena: L’Intesa Vincente 2172.000 con 19.7% e 3.336.000 con 23.5%. Su Rai 2 Bull ha raggiunto 834.000 con 5%. Su Rai 3 Blob segna 708.000 spettatori con il 4%. Su Canale 5 Avanti un altro! 1.292.000 con 12.5% e nel game 2.194.000 con 16.2% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 750.000 con 4.5%. Su TV8 Cuochi d’Italia: 217.000 con 1.4% Su NOVE Ce l’avevo quasi Fatta: 57.000 con 0.4. Ascolti Tv giovedì 16 luglio 2020, l’access prime time Un posto al sole attestato sul 6% Su Rai 1 Techetechetè: 3.502.000 con 17.4%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 901.000 con 4.4%. Su Rai 3 La dedica 731.000 con 3.9% . Un posto al sole 1.229.000 con 6.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.153.000 con 15.7%. Su Italia 1 CSI ha registrato 988.000 con 4.9% Su La 7 In Onda ha interessato 936.000 persone con 4.7% Su TV8 : 4 Ristoranti: 377.000 spettatori con 1.9% Su NOVE Little Big Italy: 169.000 spettatori con 0.9%.

Ascolti Tv giovedì 16, daytime mattutino

Cala C’è tempo per…Stabile Ogni mattina all’1.1%

Su Rai 1 UnoMattina Estate: 806.000 con 16.7%. C’è tempo per… 560.000, 11.7%. Don Matteo 789.000 con 10.8% e 1.520.000 con 12.4%.

Su Rai 2 La Nave dei Sogni: 411.000 con 4.9%.

Su Rai 3 Agorà Estate convince 379.000 con 7.7%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.297.000 con 16.3%.

Su Italia 1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.292.000 con 9%.

Su La 7 L’Aria che tira Estate 263.000 con 4.5%. L’Aria che tira Oggi – Estate 353.000 con 3.1%.

Su TV8 Ogni Mattina: 94.000 spettatori con 1.1%

Ascolti Tv giovedì 16, day time pomeridiano

Sempre alto il gradimento della soap opera turca di Canale 5. Diaco come Il paradiso delle Signore

Su Rai 1 Io e Te: 1.378.000 con 11.1%. Il Paradiso delle Signore: 1.107.000 con 1.1%. La Vita in Diretta Estate: 1.269.000 con 14.3%

Su Rai 2 Resta a Casa e Vinci: 350.000 con 2.6%. L’Italia che Fa 159.000 con 1.3%

Su Rai 3 Geo Magazine: 578.000 telespettatori con 6.4%.

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.567.000 con 22.1%

Su Rete 4 Sportello di Forum: 666.000 con 5.3%.

Su Italia 1 Brooklyn Nin-Nine: 475.000 spettatori con 4.2%

Su TV8 Vite da Copertina: 196.000 spettatori con 2.2%

Ascolti Tv giovedì 16, seconda serata

Narcotica al 3.3%

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti secondo episodio 1.497.000 con 13.7%.

Su Rai 2 NCIS New Orleans: 1.969.000 con 14.3%.

Su Rai 3 Narcotica ha registrato 486.000 con 3.3%.

Su Rete 4 Il film L’allenatore nel pallone: 147.000 con 2.4%