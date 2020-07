Ascolti Tv mercoledì 22 luglio 2020. Superquark vince di poco su Come sorelle di Canale 5. Chi l’ha visto? si avvia alla conclusione della attuale edizione e scende sotto il 9%. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 22 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Super Quark ha raggiunto 2.160.000 telespettatori con 11.6%.

Su Rai 2 N.C.I.S. ha registrato 737.000 persone con 3.6%.

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? 1.691.000 telespettatori con 8.9%

Su Canale 5 Come Sorelle 1.960.000 spettatori con 11.3%

Su Rete 4 Il film Ticker ha sigato 608.000 telespettatori con 3.2%.

Su Italia 1 Chicago Fire: 912.000 telespettatori con 7.4%.

Su La 7 Il film Il medico della mutua: 493.000 telespettatori con 2.5%.

Su TV8 Il film Tulipani: Amore, onore e una bicicletta: 540.000 con 2.7%.

Su NOVE Il film Robin Hood principe dei ladri: 428.000 con 2,6%.

Su Real Time Matrimonio a Prima vista USA: 324.000 con 1.6% e 329.000 con 1.7%

Ascolti Tv mercoledì 22 luglio 2020, la fascia preserale La fascia oraria è dominata, come sempre, da Reazione a catena. Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.107.000 con 19.4%. Il game: 3.368.000 con 23.7% Su Rai 2 Blue Bloods ha siglato 614.000 spettatori con 4.8% Su Rai 3 Blob interessa 829.000 telespettatori con 4.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.267.000 con 12.2%. Avanti un Altro! 2.173.000 con il 16% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 772.000 spettatori con 4.7% Su Italia 1 Dr. House ha registrato 664.000 telespettatori con 4.4%. Su La 7 Little Murders ha registrato 91.000 persone con 0.8%. Su TV8 4 Ristoranti: 227.000 spettatori con 1.5%. Su NOVE Ce l’avevo quasi Fatta: 120.000 con 0.7% Ascolti Tv mercoledì 22 luglio 2020, l’access prime time Al 4.6% La Dedica di Pino Rinaldi su Rai 3. Cresce anche Un posto al sole. Vola Stasera Italia Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.168.000 con 15.8%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 854.000 con 4.2%. Su Rai 3 La dedica 851.000 con 4.6%. Un Posto al Sole 1.355.000 con 6.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.726.000 con 13.7%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.032.000 con 5.4% e 1.232.000 con 6.1%. Su Italia 1 CSI ha registrato 912.000 telespettatori con 4.8%. Su La 7 In Onda: 947.000 con 4.7%. Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 394.000 con 2%. Su NOVE Little Big Italy: 229.000 con 1.2%.

Ascolti Tv mercoledì 22, daytime mattutino

Buoni ascolti per il ciclo dei film di Rai 2 in questa fascia oraria

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 696.000 con 15.4%. C‘è Tempo per…685.000 con 13.6%

Su Rai 2 La nave dei sogni: 571.000 telespettatori con 6.6%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 287.000 spettatori con 6.2%

Su Canale 5 Forum; 1.184.000 telespettatori con 14.8%.

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 111.000 con 1.8% e 300.000 con 2.6%

Su Italia 1 Blindspot ha registrato 203.000 persone con 2.8%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 270.000 con 4.6% e 337.000 con 3%

Su TV8 Ogni Mattina: 100.000 persone interessate con 1.1%

Ascolti Tv mercoledì 22, day time pomeridiano

Io e te superato dalla replica de Il Paradiso delle Signore

Su Rai 1 Io e Te: 1.346.000 con 10.9%. Il Paradiso delle Signore: 1.091.000 con 11.2%. La Vita in Diretta Estate: 1.149.000 con 13%

Su Rai 2 Italia che fa 193.000 con 1.7%

Su Rai 3 Geo Magazine: 563.000 con 6%.

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.551.000 con 22%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 681.000 telespettatori con 5.4%

Su La 7 Perception 64.000 persone con 0.8%

Su TV8 Vite da Copertina: 182.000 spettatori con 2.1%

Ascolti Tv mercoledì 22, seconda serata

Superquark natura oltre l’8%

Su Rai 1 SuperQuark Natura ha siglato 663.000 con 8.1%.

Su Rai 2 NCIS ha registrato 748.000 con 4.3%.

Su Rai 3 Tg3 LineaNotte Estate: 606.000 telespettatori con 5.6%.

Su Canale 5 Chicago Fire: 1.309.000 con 8%. Pressing Serie A 445.000, con 5.7%.

Su Rete 4 Il film Beautiful Mind: 164.000 persone con 2.3%.