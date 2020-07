Canale 5 propone questa sera, mercoledì 22 luglio, la terza puntata della serie Come sorelle il cui titolo è Amore o logica? L’appuntamento è in prima serata alle 21:25.

Come sorelle è una serie turca che la principale rete Mediaset sta trasmettendo sull’onda del successo ottenuto da Daydreamer – Le ali del sogno, in onda attualmente, e dei precedenti prodotti come Bitter Sweet e Cherry Season.

La serie turca è andata in onda per la prima volta in patria su Star TV l’8 novembre 2019.

Come sorelle 22 luglio – riassunto della puntata precedente

Nella puntata precedente i telespettatori avevano visto che Refik doveva consegnare una lettera a Tekin. Inoltre veniva alla luce che la vera madre delle tre sorelle era Cahide Esen Karalar.

La donna sta per uscire dal carcere dove aveva scontato una lunga pena per aver ucciso il marito Mehmet. Nonostante lei si sia dichiarata sempre innocente nessuno l’ha creduta. Inoltre c’era stato un tentativo di fare incontrare le tre sorelle con la madre. Intanto Gunesli Bahce tentava di scoprire per quale motivo di Tekin non si avevano più notizie.

Come sorelle: Amore o logica? trama episodio 22 luglio

La puntata inizia con Refik che ha fatto in modo da far incolpare Sinan Malik dell’omicidio di Tekin. Poiché la polizia non ha trovato nessuna prova a suo carico, Sinan viene immediatamente rilasciato. Ma gli viene imposto l’obbligo di non lasciare la città.

Cahide decide di scendere a patti con Cemal che da tempo le sta chiedendo di sposarlo. La donna accetta il matrimonio ad un solo fatto: lui deve stare lontano dalle sue figlie. L’accordo però non si conclude per volere di Cahide. Infatti la donna viene avvertita da Gülistan che Cemal non ha nessuna intenzione di uscire dalla vita delle sue tre figlie.

Azra e Cilem si incontrano per caso in un ristorante ad Izmir. In questa occasione Cilem giura a Azra che le farà pagare tutto quello che ha fatto. La donna non è per niente impressionata.

Il finale del terzo episodio

Nella parte finale dell’episodio Ipek chiede aiuto a Refik. È proprio grazie a lui riesce a pagare la prima rata del debito contratto da suo marito Tekin. Il debito consiste complessivamente di tre pagamenti. La strada dunque per estinguerlo è ancora lunga. Ma Cemal, che è assetato di vendetta nei riguardi di Cahide, fa bruciare tutto l’olio che doveva essere venduto.

Ipek dinanzi a questa drammatica notizia cade letteralmente nella disperazione.

Come sorelle – il cast completo

Di seguito il cast del film Come sorelle e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori