Ascolti Tv martedì 28 luglio 2020.Cresce ancora Temptation island 7 che raggiunge il 24%. Umiliata Rai 1 al di sotto del 10% con la replica di Sorelle. Per il resto la programmazione ha proposto solo film ed ulteriori repliche. Ecco il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 28 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Sorelle seconda puntata in replica: 1.746.000 spettatori con 9.4%

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11: 673.000 telespettatori con 3.6%.

Su Rai 3 Bodyguard seconda puntata: 895.000 telespettatori con 4.6%.

Su Canale 5 Temptation Island 7 sale a 3.711.000 spettatori con 24%.

Su Rete 4 Il film Giù al nord ha siglato 848.000 telespettatori con 4.6%

Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 1.085.000 telespettatori con 6.1%.

Su La 7 In Onda Focus ha raggiunto 972.000 telespettatori con 5.1%.

Su TV8 Il film Il tesoro dell’Amazzonia: 449.000 persone con 2.3%.

Su NOVE Il film I mitici – Colpo gobbo a Milano: 265.000 con 1.4%.

Ascolti Tv martedì 28 luglio 2020, la fascia preserale Boom di ascolti per Reazione a catena che sale al 26%. Crolla il muro (The wall) di Canale 5 Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.329.000 con 21.8%. Il game: 3.568.000 con 26%. Su Rai 3 Blob: 780.000 con 4.6%. La Dedica 836.000 con il 4.6%. Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti: 1.112.000 con 11%. Il game: 1.619.000 con 12.4% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 701.000 telespettatori con 4.4%. Su La 7 Little Murders: 89.000 spettatori con 0.8% Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 284.000 spettatori con 1.9% Su NOVE Ce l’avevo quasi fatta: 97.000 spettatori con 0.7. Ascolti Tv martedì 28 luglio 2020, l’access prime time Cresce Un posto al sole con le puntate post Covid Su Rai 1 Techetechetè conquista 3.592.000 persone con 18.3% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 703.000 telespettatori con 3.5%. Su Rai 3 Un Posto al Sole coinvolge 1.330.000 persone con 6.8% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.917.000 spettatori con 14.8% Su Rete 4 Stasera Italia News: 969.000 con 5.2% e 1.050.000 con 5.3%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.096.000 persone con 5.6%. Su La 7 In Onda ha interessato 975.000 spettatori con 5% Su TV8 4 Ristoranti: 439.000 spettatori con 2.3%. Su NOVE Little Big Italy in replica: 232.000 spettatori con 1.2%.

Ascolti Tv martedì 28, daytime mattutino

Lievissimo aumento per Ogni mattina su Tv8

Su Rai 1 UnoMattina Estate: 688.000 con 15.3%. C’è tempo per… 598.000 con 12.9%.

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 451.000 telespettatori con 5.1%.

Su Rai 3 Agorà Estate convince 319.000 persone con 6.7%

Su Canale 5 Forum ha siglato 1.140.000 telespettatori con 14.1%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 129.000 con 2.1% e 215.000 con 1.8%

Su Italia 1 Sport Mediaset: 1.170.000 spettatori con 8.3%

Su TV8 Ogni Mattina è scelto da 109.000 spettatori con 1.2%.

Ascolti Tv martedì 28 luglio 2020, day time pomeridiano

Sempre più giù L’Italia che fa

Su Rai 1 Io e te 1.409.000 con 11.4%. Il Paradiso delle Signore 1.078.000 con 11.1%. La Vita in Diretta Estate 1.291.000 con 14.9%

Su Rai 2 Resta a casa e vinci: 330.000 con 2.5%. L’Italia che fa 148.000 con 1.2%.

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 470.000 telespettatori con 5.2%.

Su Canale 5 Daydreamer 2.430.000 persone con 21%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 843.000 con 6.7%

Su Italia 1 La vita secondo Jim: 358.000 con 4.1%.

Su La 7 l film Rebecca, la prima moglie: 192.000 telespettatori con 1.8%

Ascolti Tv martedì 28, seconda serata

Tg3 Linea notte solo al 3%

Su Rai 1 Codice La vita è digitale: 375.000 telespettatori con 4.5%.

Su Rai 2 90° Minuto Notte Gol 482.000 con 4.3%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte Estate: 387.000 telespettatori con 3.1%.

Su Rete 4 Il film Lo straniero senza nome: 213.000 telespettatori con 3.1%.