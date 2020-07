Temptation Island 7 Top e Flop quinta puntata. La penultima puntata del reality sui sentimenti si è conclusa con un falò incandescente tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Lei non perdona le dure accuse che le ha rivolto Pietro, soprattutto quelle riguardanti la sua sfera più intima. Annamaria invece ha deciso di perdonare ancora una volta Antonio. E di uscire dal programma insieme.

Analizziamo ora i momenti migliori e peggiori della quinta puntata.

Temptation Island 7 Top e Flop quinta puntata, i momenti migliori

Nella penultima puntata di Temptation Island 7 Antonella Elia conquista un posto nella categoria top. Nonostante sia un personaggio controverso che divide il pubblico, è una delle poche persone coerenti all’interno del reality.

E’ consapevole di essere una persona fragile. E di vivere momenti di depressione, come tutti. Ricordiamo che l’ex valletta di Mike Bongiorno ha perso la madre quando aveva solo un anno e mezzo. Ed il padre è scomparso all’età di 14 anni. Sono ferite profonde che inevitabilmente condizionano l’esistenza.

Ad Antonella Elia però va il merito di essere riuscita a riconoscere i propri limiti. Non riesce, ad esempio, a staccarsi definitivamente dell’ex partner, Fabiano. Lo considera come un fratello e gli lascia ancora le chiavi della sua casa. Ma la sua presenza ingombrante sta facendo vacillare il suo rapporto con Pietro.

Durante il falò finale, che si conclude domani sera (giovedì 30 luglio), Antonella ha mostrato grande fermezza. E’ talmente delusa dalla condotta di Pietro che ha cercato di non incontrare mai il suo sguardo. Lui vorrebbe sposarla, ma non ha fatto altro che vessarla nel corso del reality. Ha ripetutamente sottolineato la sua impossibilità a portare avanti dei progetti concreti, costruirsi una famiglia e diventare madre. Mentre lui è fiero di aver avuto un figlio da una precedente relazione.

Antonella sembra intenzionata a non perdonare Pietro per i suoi comportamenti. Troppe volte è stata colpita nei suoi aspetti più intimi e delicati, come la mancata maternità.

Attendiamo l’epilogo di questo interminabile confronto che suscita il dubbio di essere stato costruito ad hoc per i soliti fini strappa – audience. Ma per adesso il nostro è un Top

Temptation Island 7 I momenti peggiori

Annamaria è una delle poche donne che abbiamo sempre elogiato. Ma proprio sul finale scivola nella categoria flop.Suscitava il nostro gradimento perché è stata la fidanzata più equilibrata di questa edizione. Ma stavolta ha lasciato esterrefatto il pubblico.

Durante il falò finale, Antonio ha riconosciuto di non aver dato alla compagna le attenzioni che meritava. Ma al contempo ha fatto intendere di essere inevitabilmente attratto dalle donne. Difficilmente potrà cambiare.

Da Annamaria ci aspettavamo una reazione più decisa conoscendo questo aspetto discutibile di Antonio. Ma lei lo ha sempre perdonato. Inoltre nel confronto sulla spiaggia era visibilmente provata. Non appariva soddisfatta del suo rapporto di coppia. E sembrava pronta a lasciare Antonio. Ma ha improvvisamente cambiato idea uscendo insieme a lui dal reality.

Annamaria ha sempre mantenuto un comportamento esemplare, tenendo a distanza i tentatori. Mentre Antonio si è invaghito della giovane Ilaria. Non ha approfondito la conoscenza perchè consapevole che Annamaria lo attendeva dall’altra parte del villaggio.

Non si pensi ad una dichiarazione d’amore. E’ solo una prevedibile frase di circostanza ad uso e consumo delle telecamere.

E’ evidente che Antonio ama essere considerato un conquistatore. Ma lei non dovrebbe più subire passivamente gli atteggiamenti scorretti del fidanzato.