Rai 3 propone questa sera, martedì 28 luglio, in prime time la serie Bodyguard con il terzo e il quarto dei sei episodi previsti.

La serie è proposta in prima visione televisiva per l’Italia. Ricordiamo che Bodyguard è un prodotto televisivo targato Gran Bretagna andato in onda su BBC One nell’agosto 2018. Al di fuori del Regno Unito il prodotto è stato fruibile soltanto su Netflix a partire dall’ottobre 2018. La prima stagione si compone di 6 episodi. Per adesso la seconda non è stata rinnovata.

La serie è stata girata prevalentemente a Londra in zone limitrofe. Una curiosità: alcuni giornalisti della BBC sono apparsi nel ruolo di sé stessi.

Bodyguard 28 luglio – anticipazioni e trama terzo episodio

Il terzo episodio è diretto da Thomas Vincent ed è stato scritto e sceneggiato da Jed Mercurio. Come i telespettatori hanno visto nella puntata precedente, il protagonista David Budd, ha trascorso una notte d’amore con Julia Montague, segretaria di Stato di cui è diventato guardia del corpo.

Ricordiamo che David Budd è un personaggio immaginario ispirato ai militari che hanno prestato il proprio servizio in Afghanistan. Al ritorno, soffrendo di un grave problema di adattamento, ha cercato di riciclarsi come guardia del corpo ed è stato assunto dalla Montague nonostante le sue visioni politiche fossero agli antipodi con le sue opinioni personali.

In questo episodio Budd e la Montague sono sempre più vicini l’uno all’altra. Il segretario di stato incontra il primo ministro Vosler per parlare di urgenti affari di stato. La donna però durante la notte subisce un trauma legato proprio alla vicinanza nel suo letto di Budd. Infatti sempre a causa del suo stato di prostrazione, l’uomo crede di essere ancora impegnato in un addestramento militare e cerca di strangolare Julia. Fortunatamente la donna se ne accorge e lo sveglia in tempo.

In questa situazione la Montague gli chiede esplicitamente di essere accanto a lei non solo come guardia del corpo ma come compagno di vita.

L’episodio si chiude con una donna che cerca di raggiungere il palco dove la Montague sta parlando. Ha la chiara intenzione di farsi esplodere.

Bodyguard 28 luglio – anticipazioni e trama quarto episodio

Fortunatamente il segretario di stato è riuscito a salvarsi, ma è rimasta gravemente ferita. È stato necessario il trasporto in ospedale. Intanto gli agenti cominciano a sospettare che sia stato proprio lui il colpevole. Così perquisiscono la sua casa.

Quando il protagonista viene a sapere che la Montague purtroppo non ce l’ha fatta ed è morta, tenta il suicidio. Ma si spara un colpo a salve. Fortunatamente gli viene in aiuto la moglie. Intanto si continua ad indagare sul misterioso attentatore. È David scopre che anche Julia aveva incontri clandestini con un misterioso e non meglio identificato Longcross.

Probabilmente il motivo dell’attentato risiede nella proposta di legge antiterrorismo.

Bodyguard serie tv – il cast completo

Di seguito il cast del film Bodyguard serie tv e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Richard Madden : Sergente David Budd

: Sergente David Budd Keeley Hawes : Onorevole Julia Montague

: Onorevole Julia Montague Gina McKee : Comandante Anne Sampson

: Comandante Anne Sampson Sophie Rundle : Vicky Budd

: Vicky Budd Paul Ready : Rob MacDonald

: Rob MacDonald Vincent Franklin : Mike Travis

: Mike Travis Stuart Bowman : Stephen Hunter-Dunn

: Stephen Hunter-Dunn Nina Toussaint -White: Sergente Louise Rayburn

-White: Sergente Louise Rayburn Stephanie Hyam : Chanel Dyson

: Chanel Dyson Tom Brooke : Andy Apsted

: Andy Apsted Matt Stokoe : Luke Aikens

: Luke Aikens Pippa Haywood : Sovrintendente capo Lorraine Craddock

: Sovrintendente capo Lorraine Craddock Nicholas Gleaves : Onorevole Roger Penhaligon

: Onorevole Roger Penhaligon Shubham Saraf : Tahir Mahmood

: Tahir Mahmood Claire-Louise Cordwell : Agente Kim Knowles

: Agente Kim Knowles Richard Riddell : Agente Tom Fenton

: Agente Tom Fenton Ash Tandon : Ispettore capo Deepak Sharma

: Ispettore capo Deepak Sharma Michael Schaeffer : Richard Longcross

: Richard Longcross David Westhead : Primo ministro John Vosler

: Primo ministro John Vosler Anjli Mohindra: Nadia Ali

