Ascolti Tv giovedì 30 luglio 2020. La settima edizione di Temptation island chiude col botto di ascolti: il 28%, risultato migliore in tutta la storia del reality. Resta ferma all’11.7% Rai 1 in una serata estiva colma di repliche. Ecco nei dettagli il risultato dell’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv giovedì 30 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Scusate se Esisto! ha conquistato 2.097.000 spettatori con 11.7%

Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha interessato 957.000 4.9%

Su Rai 3 In Arte Ornella Vanoni ha registrato 611.000 con 3.3%.

Su Canale 5 Temptation Island ha chiuso con 4.029.000 telespettatori con 28%

Su Rete 4 I Legnanesi – I Colombo viaggiatori: 613.000 con 3.7%.

Su Italia 1 Io, Robot ha siglato 970.000 spettatori con 5.7%

Su La 7 In Onda Focus ha interessato 794.000 telespettatori con 4.5%.

Su TV8 Api Assassine ha siglato 381.000 spettatori con 2%

Su NOVE Under Suspicion ha ottenuto di 292.000 con 2.7%

Ascolti Tv giovedì 30 luglio 2020, la fascia preserale Bull al 5.6% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.049.000 con 19.5% e il game: 3.258.000 con 24% Su Rai 2 Bull ha registrato 885.000 telespettatori con 5.6%. Su Rai 3 Blob 721.000 telespettatori con 4.4% Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti: 1.072.000 con 10.6%. Il game: 1.775.000 con 13.6% Su Rete 4 Tempesta D’Amore segna 704.000 spettatori con 4.5% Su TV8 4 Ristoranti: 243.000 spettatori con 1.6% Su NOVE Ce l’avevo quasi Fatta: 92.000 con 0.6% Ascolti Tv giovedì 30 luglio 2020, l’access prime time Bene la fascia dell’access per Rai 3 con le ultime puntate di La Dedica. Cresce UPAS. Su Rai 1 Techetechetè: 3.204.000 telespettatori con 17%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 787.000 telespettatori con 4.1%. Su Rai 3 Un posto al sole 1.275.000 con 6.8%. La dedica 865.000 con 4.9%.1.275.000 con 6.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.027.000 spettatori con 16.1%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.038.000 con 5.8% e 1.204.000 con 6.3% Su La 7 In Onda ha interessato 1.059.000 persone con 5.7% Su TV8 4 Ristoranti: 385.000 spettatori con 2.1% Su NOVE Little Big Italy ha raccolto 328.000 spettatori con 1.8%.

Ascolti Tv giovedì 30, daytime mattutino

Salgono gli ascolti di Don Matteo 9 in replica. E sale anche Ogni mattina su Tv8

Su Rai 1 UnoMattina: 696.000 con 15.8%. C’è tempo per 647.000 con 13.4%. Don Matteo 899.000 con 13% e 1.649.000 con 14.1%.

Su Rai 2 La Nave dei Sogni: 468.000 telespettatori con 5.3%.

Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato 328.000 con 6.9%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.071.000 con 13.6%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 134.000 con 2.6% e 269.000 con 2.4%

Su Italia 1 Blindspot ha segnato 191.000 telespettatori con 2.6%.

Su La 7 L’Aria che tira Estate 277.000 con 4.2%; L’Aria che tira Oggi – Estate 409.000 con 3.7%.

Su TV8 Ogni Mattina sale a 114.000 spettatori con 1.3%

Ascolti Tv giovedì 30, day time pomeridiano

Ultime battute per il day time pomeridiano di Rai 2

Su Rai 1 Io e Te: 1.345.000 con 10.2%. Il Paradiso delle Signore: 1.031.000 con 10.6%. La Vita in Diretta Estate: 1.167.000 con 13.2%

Su Rai 2 Resta a casa e vinci: 330.000 con 2.5%. L’Italia che fa 158.000 con 1.3%

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 718.000 con 7.4%.

Su Canale 5 Daydreamer 2.387.000 persone con 20.6%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 690.000 telespettatori con 5.6%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 826.000 telespettatori con 5.9%

Su La 7 Perception 88.000 con 1%

Ascolti Tv giovedì 30, seconda serata

Essere Franca, omaggio a Franca Valeri al 5.3%

Su Rai 1 Essere Franca: 511.000 spettatori con 5.3% di share.

Su Rai 2 Unici – Edoardo Bennato 173.000 con 2.7%

Su Rai 3 Narcotica – Sulle Rotte dei Trafficanti: 396.000 con 3.3%