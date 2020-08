Ascolti Tv sabato 1 agosto 2020. Guerra tra repliche anche nel primo sabato di agosto. Ieri sono andati in onda anche alcuni appuntameenti per ricordare la strage di Bologna del 1980.Ecco nei dettagli il risultato dell’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv sabato 1 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 Una storia da cantare – Adriano Celentano: 1.767.000 con 11.7%.

Su Rai 2 Il film Lei è la mia pazzia ha registrato 988.000 telespettatori con 6.1%.

Su Rai 3 Il film Per qualche dollaro in più ha siglato 973.000 spettatori con 6.5%.

Su Canale 5 La sai l’ultima? ha registrato 1.275.000 telespettatori con 8.9%.

Su Rete 4 Una vita ha coinvolto 849.000 telespettatori con 5.9%.

Su Italia 1 Il film L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva: 881.000 con 5.7%.

Su La 7 Il film Sindrome cinese ha registrato 387.000 con 2.6%.

Su TV8 Il film Balla coi lupi ha registrato 272.000 persone con 2%.

Su NOVE Il giorno del giudizio: 265.000 persone con 1.9%.

Ascolti Tv sabato 1 agosto 2020, la fascia preserale Reazione a catena doppia la replica di The wall Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.942.000 con 18.3%. Il game: 3.052.000 con 24.3% Su Rai 2 Dribbling: 322.000 con 2.8%. NCIS Los Angeles 635.000 con 4.6%. Su Rai 3 Blob sigla 645.000 spettatori con 4.4%. Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti: 955.000 con 9.3%. Il game: 1.515.000 con 12.4% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 ha registrato 340.000 persone con 2.5%. Su Italia 1 Dr House ha registrato 440.000 con 3.6% e 573.000 con 4%. Su TV8 Prove del GP di Formula 1 di Gran Bretagna: 555.000 con 5% Ascolti Tv sabato 1 agosto 2020, l’access prime time Vola alto Stasera Italia weekend Su Rai 1 Techetechetè: 2.495.000 con 15.6%. Su Rai 3 Una mattina d’agosto 575.000 con 3.6% Su Canale 5 Paperissima sprint: 2.122.000 telespettatori con 13.3%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 955.000 con 6.3% e 1.199.000 con 7.4%. Su Italia 1 CSI ha registrato 767.000 con 4.8% Su La 7 In onda ha registrato 581.000 persone con 3.6%.

Ascolti Tv sabato 1, daytime mattutino

Gli spin off di Linea verde al 14 e 16% di share

Su Rai 1 Linea Verde Tour 1.230.000 con 14.1%. Linea Verde Radici 2.018.000 con 16%.

Su Rai 2 La valle delle rose selvatiche: 458.000 telespettatori con 5.3%.

Su Rai 3 Il film Il seduttore: 300.000 persone con 2.3%.

Su Canale 5 Forum ha registrato 991.000 con 12.8%.

Su Rete 4 Sempre Verde 227.000 persone con 1.6%

Su Italia 1 The 100:139 000 telespettatori con 1.9%.

Su La 7 Omnibus: 133.000 spettatori con 4.5%.

Ascolti Tv sabato 1, day time pomeridiano

La replica di Elisa di Rivombrosa continua a superare il 10%

Su Rai 1 Linea Blu ha raggiunto 1.746.000 con 13.6%

Su Rai 2 Resta a casa e vinci: 471.000 con 3.4%

Su Rai 3 PresaDiretta ha registrato 441.000 con 4.1%.

Su Canale 5 Elisa di Rivombrosa ha registrato 1.214.000 con 10.1%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 687.000 con 5.4%. Il film-tv Una figlia in vendita: 486.000 con 5%.

Su Italia 1 God friended me ha registrato 278.000 con 2.9%.

Ascolti Tv sabato 1, seconda serata

Lo speciale sulla strage di Bologna al 9.5%

Su Rai 1 2 Agosto 1980 – Un Giorno nella Vita: 785.000 con 9.5%

Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 236.000 con 3.1%.

Su Rai 3 Agenda del Mondo sigla 227.000 spettatori con 2.9%

Su Canale 5 Campi di Battaglia: 398.000 spettatori con 6.9%

Su Italia 1 Sport Science: 229.000 con 2.3%