Rai 2 propone nel pomeriggio odierno il film tv dal titolo Omicidio all’alba appartenente al ciclo Maiorca Crime.

La pellicola fa parte di una collana di Tv movie poliziesca ambientata nell’isola di Maiorca nell’arcipelago delle Baleari. Trasmessa dalla BBC One, è stata creata da Dan Sefton.

La serie ha avuto un grande successo in patria ed è stata riconfermata per la seconda stagione, composta sempre da 10 episodi.

Maiorca Crime: Omicidio all’alba – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Bryn Higgins. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Dan Sefton in collaborazione con Rachel New. Protagonisti sono i due investigatori Miranda Blake e Max Winter a cui danno il volto gli attori Elen Rhys e Julian Looman. I due sono stati inviati a Palma di Maiorca per aiutare la polizia locale a limitare i crimini commessi contro la comunità internazionale presente sul posto. Miranda è un agente di polizia di Londra e Max Winter un investigatore tedesco.

In tutte le puntate andate in onda finora hanno collaborato con la collega responsabile del commissariato di Palma di Maiorca Inés Villegas.

Le riprese si sono svolte tutte a Maiorca, in particolare nella zona Cazador.

Maiorca Crime: Omicidio all’alba – trama del film in onda su Rai 2

Nell’episodio di oggi i due investigatori Max e Miranda devono indagare su un caso molto complicato. un famoso autore britannico Nicholas Mountford è stato ucciso brutalmente. L’uomo era anche contro gli spettacoli della corrida.

Per scoprire le cause dell’omicidio e portare alla luce il colpevole, Max e Miranda devono addentrarsi all’interno dell’isola di Maiorca, in particolare nella zona di Cazador.

Quando sono arrivati cominciano a interrogare le persone del posto. Ma si scontrano con un vero e proprio muro di omertà. Nessuno vuole parlare e addirittura fingono di ignorare la morte del manifestante anti corrida. C’è una sola eccezione, una giovane donna Roberta Garcia, di carattere molto pettegolo che non riesce a stare zitta e riferisce ai due investigatori tutte le chiacchiere degli abitanti del posto.

Il finale del film

Mentre Miranda e Max cominciano ad indagare più approfonditamente, si rendono conto che tutti gli abitanti di Cazador hanno qualcosa da nascondere. Segreti che non vogliono certo svelare a stranieri.

Il caso comincia a diventare più complicato. I poliziotti comprendono che per sfondare il muro di omertà devono utilizzare tutto il loro potere di seduzione e di persuasione.

Alla fine però il colpevole sarà scoperto e assicurato alla giustizia.

Maiorca Crime: Omicidio all’alba – il cast completo

Di seguito il cast del film Maiorca Crime: Omicidio all’alba e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori