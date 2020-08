Ascolti Tv domenica 2 agosto 2020.Prima domenica di agosto all’insegna di repliche. La puntata di Non dirlo al mio capo 2 vince facilmente su Canale 5. La riproposizione dell’intervista della Carrà a Riccardo Muti raggiunge il 3.4%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 2 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha siglato, in replica, 2.282.000 con 14.5%

Su Rai 2 Hawaii Five-0 9 ha raggiunto 1.142.000 spettatori con 6.6%

Su Canale 5 Fiore del deserto ha ottenuto 1.757.000 persone con 11.4%.

Su Rete 4 Forrest Gump è scelto da 699.000 spettatori con 5%

Su Italia 1 Prince of Persia – Le sabbie del tempo: 892.000 con 5.5%

Su La 7 Tut – Il Destino di un Faraone: 384.000 spettatori con 3%.

Su TV8 Gomorra 2 in replica: 519.000 persone con 3.2%

Su NOVE Porgi l’altra guancia è scelto da 329.000 persone con 2%.

Ascolti Tv domenica 2 agosto 2020, la fascia preserale The wall in replica su Canale 5 ai minimi storici: 7% nella prima parte Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.943.000 con 16.6%. Il game: 3.055.000 con 22.4% Su Rai 2 NCIS Los Angeles 2 ha raccolto 594.000 persone con 4% Su Rai 3 Blob sigla 649.000 spettatori con 4.3% Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti: 800.000 con 7%. Il game: 1.429.000 con 10.8% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21: 320.000 spettatori con 2.2% 320.000 spettatori con 2.2% Su Italia 1 Dr House – Medical Division 5: 453.000 spettatori con 3.2% Su TV8 GP di Gran Bretagna di Formula 1 è seguito da 1.290.000 con 10.7% Ascolti Tv domenica 2 agosto 2020, l’access prime time Stasera Italia week end vola oltre il 7% Su Rai 1 Techetechetè: 2.906.000 spettatori con 17.4%. Su Rai 3 Così è la Vita coinvolge 596.000 spettatori con 3.7% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.251.000 spettatori con 13.6%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 994.000 con 6.3% e 1.206.000 con 7.1% Su Italia 1 CSI 9 ha registrato 720.000 spettatori con 4.5%. Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 420.000 spettatori con 2.5%. Su NOVE Little Big Italy ha raccolto 212.000 persone con 1.3%.

Ascolti Tv domenica 2, daytime mattutino

Paesi che vai al 16.7% con Livio Leonardi. Melaverde regge bene con Edoardo Raspelli.

Su Rai 1 Linea Blu: 823.000 con 16.1% Paesi che Vai 1.020.000 con 16.7%

Su Rai 2 La Valle delle Rose Selvatiche 2 sigla 448.000 spettatori con 4.5%

Su Rai 3 Quante Storie convince 462.000 percone con 4.4%

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 682.000 con 8.4%. Melaverde: 1.566.000 con 14.3%.

Su Rete 4 Poirot – L’assassinio di Roger Ackroyd: 274.000 spettatori con 2.1%

Su Italia 1 Sport Mediaset XXL: 1.101.000 spettatori con 7.8%

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto: 58.000 spettatori con 0.7%

Su TV8 Tg8 Sport informa 197.000 spettatori con 1.6%

Ascolti Tv domenica 2, day time pomeridiano

Rai 2 difende la fascia oraria con serie di importazione

Su Rai 1 Da Noi… A Ruota Libera: 1.616.000 con 12.6% e 1.183.000 con 10.1%. Ora o Mai Più: 1.339.000 con 12.1%

Su Rai 2 Delitti in Paradiso 8: 913.000 con 7.1%. Maiorca Crime 721.000 con 6.1%

Su Rai 3 Kilimangiaro Collection: 684.000 spettatori con 6.5%.

Su Italia 1 Anni 60 ha siglato 384.000 spettatori con 3.3%

Su TV8 il Superbike ha avuto un seguito di 506.000 con 3.7%

Ascolti Tv domenica 2, seconda serata

La Domenica Sportiva e Pressing Serie A al 5.9%

Su Rai 1 Speciale Tg1: 659.000 spettatori con 8.5%

Su Rai 2 Domenica Sportiva: 664.000 spettatori con 5.9%

Su Rai 3 La Mia Passione in replica 241.000 spettatori con 2.9%.

Su Canale 5 Rise ha siglato 428.000 spettatori con 6%.