Ascolti TV martedì 4 agosto 2020. Lo scontro di agosto delle repliche continua al ribasso. Molti i film nel palinsesto delle principali reti generaliste e non. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti TV martedì 4 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 Sorelle in replica: 2.128.000 con 12.2% e 1.244.000 con 12.8%

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11: 1.137.000 con 5.61% e 1.025.000 con 5.8%

Su Rai 3 Il film 50 primavere: 937.000 telespettatori con 4.3%.

Su Canale 5 Lo Show dei Record: 1.841.000 spettatori con 10.4%

Su Rete 4 Stasera Italia Speciale ha registrato 932.000 con 4.7%.

Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 1.428.000 telespettatori con 8.3%.

Su La 7 In Onda Focus ha registrato 758.000 con 4.2%.

Su TV8 Il film è scelto da 406.000 persone con 2.1%. Il film Amore in safari è scelto da 406.000 persone con 2.1%.

Su NOVE Il film Presa Mortale ha registrato 475.000 con 2.5%.

Ascolti TV martedì 4 agosto 2020, la fascia preserale Nuovi campioni e il 25% per Reazione a catena. Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.162.000 con 19.6%. Il game 3.529.000 con 25% Su Rai 2 Bull ha registrato 960.000 telespettatori con 5.6%. Su Rai 3 Blob ha registrato 794.000 telespettatori con 4.5%. Su Canale 5 The Wall 1.017.000 con 9.8%. Il game: 1.800.000 con 13.1% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 672.000 seguaci con 4%. Su Italia 1 Dr. House ha registrato 591.000 persone con 3.4%. Su La 7 Little Murders ha registrato 81.000 telespettatori con 0.7%. Ascolti TV martedì 4 agosto 2020, l’access prime time Stasera Italia News al 7% Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.705.000 con 18.3% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.069.000 persone con 5.3%. Su Rai 3 Vox Populi 651.000, 3,46%. Un Posto al Sole 1.308.000, 6,49%.T Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.794.000 telespettatori con 13.9%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.169.000 con 6.1% e 1429.000 con 7%. Su Italia 1 CSI ha registrato 994.000 persone con 5%. Su La 7 In onda ha registrato 1.072.000 telespettatori con 5.3%. Ascolti TV martedì 4, daytime mattutino

Don Matteo in replica sfiora il 14%

Su Rai 1 C’è tempo per… 634.000 con 12.3%. Don Matteo 10 840.000 con 11.2% e 1.680.000 con 13.9%

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 435.000 persone con 5.1%.

Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato 379.000 con 7.6%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.075.000 con 13.5%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 133.000 con 2.1% e 326.000 con 2.9%

Su Italia 1.Blindspot ha registrato 197.000 telespettatori con 2.7%.

Su La 7 L’Aria che tira Estate 251.000 con 4.2%. L’Aria che tira – Oggi Estate 348.000 con 3.2%.

Su TV8 Ogni Mattina ha ottenuto 95.000 spettatori con 1.1%.

Ascolti TV martedì 4, day time pomeridiano

Sempre alto il gradimento di Daydreamer

Su Rai 1 Io e te 1.242.000 con 9.9%. Il Paradiso delle Signore 1.023.000 con 10.2%. La Vita in Diretta Estate: 1.177.000 con 13.6%.

Su Rai 2 Chiamatemi Anna ha raccolto 282.000 spettatori con 2.9%,

Su Rai 3 Geo Magazine: 603.000 telespettatori con 6.4%

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.298.000 con 20%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha siglato 752.000 telespettatori con 5.8%

Su La 7 Il film Senti chi parla: 251.000 telespettatori con 2%

Su TV8 Crudele Fissazione ha siglato 382.000 spettatori con 3.1%.

Ascolti TV martedì 4, seconda serata

Linea Notte estate non decolla

Su Rai 1 The Blacklist ha registrato 437.000 telespettatori con 3.5%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte Estate: 541.000 telespettatori con 3.8%.

Su Rete 4 Il film Miracolo italiano: 401.000 telespettatori con 3.4%. Il film401.000 telespettatori con 3.4%.