Dopo il lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria la Uefa Europa League 2020 torna con gli ottavi di finale. Riprende anche la Champions League. E sono cinque italiane ancora in corsa.

L’Inter e la Roma sono in corsa per gli ottavi di finale di Europa League. Juventus e Napoli sono in campo per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League e l’Atalanta per i quarti di finale.

Uefa Europa League 2020 ottavi di finale

Si parte con gli ottavi di finale di Europa League, al via oggi, mercoledì 5 agosto. In campo l’Inter, che alle 21 sfida il Getafe per il passaggio del turno.

Giovedì 6 agosto tocca ai giallorossi: Siviglia-Roma è in programma alle 18.55.

Per entrambe le partite delle italiane, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche in 4K HDR con Sky Q satellite e in streaming su NOW TV.

Padrona di casa Anna Billò, che ha in studio mercoledì Giuseppe Bergomi, Daniele Adani, Riccardo Trevisani, Luca Marchetti e Fayna. A loro si aggiunge Massimo Ambrosini presente giovedì.

Mercoledì 5 agosto alle 21 Diretta Gol anche in chiaro su TV8.

La programmazione sui canali Sky

Questa la programmazione in diretta degli ottavi di finale di Europa League sui canali sportivi Sky

Europa League ottavi di finale

Mercoledì 5 agosto

ore 18.55

Diretta Gol Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Shakhtar D-Wolfsburg Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Pietro Nicolodi; Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Copenaghen-Basaksehir Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Dario Massara; Diretta Gol Geri De Rosa

ore 21

Diretta Gol Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Le squadre italiane in gara

INTER-Getafe Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Federico Zancan; commento Fernando Orsi; bordocampo Matteo Barzaghi;

Diretta Gol Andrea Marinozzi

Manchester Utd-Lask Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Paolo Ciarravano; Diretta Gol Davide Polizzi

Studio “Europa League”, alle 18, alle 20 e alle 23

Anna Billò con Daniele Adani, Giuseppe Bergomi, Riccardo Trevisani, Fayna e Luca Marchetti

Giovedì 6 agosto

ore 18.55

Diretta Gol – Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Siviglia-ROMA – Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Angelo Mangiante;

Diretta Dario Massara

Bayer Lev.-Rangers Glasgow – Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra) telecronaca Geri De Rosa; Diretta Gol Paolo Ciarravano

ore 21

Diretta Gol – Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Wolverhampton-Olympiacos Sky Sport Football e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol Andrea Marinozzi

Basilea-Eintracht F. Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Pietro Nicolodi; Diretta Gol Davide Polizzi

Studio “Europa League”, alle 18, alle 21 e alle 23

Anna Billò con Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani, Fayna e Luca Marchetti