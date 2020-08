Ascolti Tv mercoledì 5 agosto 2020. La serie turca Come sorelle ha la meglio sul ricordo di Sergio Zavoli. Molte le repliche. Ma c’è anche il ritorno dell’Europa League che fa volare Tv8. Ecco nei dettagli il risultato dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 5 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 Sergio Zavoli – Storia di un Cronista: 925.000 telespettatori con 5.1%

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11: 996.000 con 4.9% e 835.000 con 4.7%

Su Rai 3 Il film Un fragile legame ha registrato 1.156.000 persone con 6%.

Su Canale 5 Come Sorelle ha ottenuto 1.985.000 spettatori con 11.6%

Su Rete 4 #CR4 La Repubblica delle donne: 464.000 telespettatori con 2.8%.

Su Italia 1 Chicago Fire: 1.311.000 con 7.8%. Chicago PD 1.559.000 con 8.3%.

Su La 7 Atlantide – Hiroshima 1945 807.000 telespettatori con 4.2%.

Su TV8 Inter – Getafe, ottavi di finale di Europa League: 1.531.000 con 7.8%.

Su NOVE Il film Anna and the King: 455.000 telespettatori con 2.8%.

Ascolti Tv mercoledì 5 agosto 2020, la fascia preserale Reazione a catena sfiora il 24% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.076.000 con 19.1%. Il game: 3.356.000 con 23.7% Su Rai 2 Bull ha registrato 941.000 telespettatori con 5.6%. Su Rai 3 Blob è seguito da 743.000 spettatori con 4.2%. Su Canale 5 The Wall – I protagonisti: 1.107.000 con 10.7% e 1.898.000 con 14% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha coinvolto 673.000 telespettatori con 4.1%. Su Italia 1 Dr. House: 417.000 con 3.4% e 454.000 con 2.8% Su La 7 Little Murders ha registrato 99.000 con 0.9%. Su TV8 4 Ristoranti è scelto da 221.000 spettatori con 1.4% Ascolti Tv mercoledì 5 agosto 2020, l’access prime time Le Teche Rai al minimo del 15.5% Su Rai 1 Techetechetè: 3.155.000 spettatori con 15.5%. Su Rai 2 Paperissima Sprint: 2.803.000 spettatori con 13.9% Su Rai 3 Vox Populi 960.000 con 5.1 %. Un Posto al Sole 1.354.000 con 6.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2803.000 telespettatori con 13.9%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.119.000 con 5.9% e 1.231.000 con 6% Su Italia 1 CSI ha registrato 845.000 telespettatori con 4.3%. Su La 7 In Onda ha registrato 859.000 persone con 4.3%. Su NOVE Little Big Italy: 313.000 telespettatori con 1.6%.

Ascolti Tv mercoledì 5, daytime mattutino

Niente da fare per Ogni mattina su Tv8. Di nuovo sotto l’1%

Su Rai 1 UnoMattina Estate: 770.000 con 16.5%. C’è tempo per… 644.000 con 13.3%.

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 461.000 con 5.3%.

Su Rai 3 Agorà Estate interessa 348.000 spettatori con 7.1%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.068.000 telespettatori con 13.3%

Su Rete 4 Un detective in corsia 388.000 con 2.8%.

Su Italia 1 Blindspot ha registrato 228.000 telespettatori con 3.1%.

Su La 7 L’Aria che tira Estate 239.000 con 4%. L’Aria che tira Oggi – Estate: 343.000 con 3%.

Su TV8 Ogni Mattina ottiene a 82.000 spettatori con 0.9%.

Ascolti Tv mercoledì 5, day time pomeridiano

La replica di La notte della Repubblica al 2.3%

Su Rai 1 Io e Te: 1.207.000 con 10%. Il Paradiso delle Signore: 969.000 con 10%. La Vita in Diretta Estate: 1.205.000 con 13.5%

Su Rai 2 Chiamatemi Anna: 303.000 telespettatori con 2.3%.

Su Rai 3 La Notte della Repubblica 210.000 con 2.3%.

Su Canale 5 Daydreamer 2.452.000 con 21.8%.Il film Oltre l’Oceano: 981.000 con 11%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è scelto da 748.000 spettatori con 6%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 848.000 telespettatori con 6.1%.

Su TV8 Vite da Copertina: 168.000 spettatori con 1.9%

Ascolti Tv mercoledì 5, seconda serata

Esordio basso per il nuovo programma di Rai 2 E la chiamano estate

Su Rai 1 SuperQuark Natura: 441.000 telespettatori con 4.9%.

Su Rai 2 E la chiamano Estate prima puntata, 472.000 telespettatori con 4.2%.

Su Rai 3 Tg3 LineaNotte Estate ha registrato 408.000 telespettatori con 3.9%.

Su Canale 5 Station 19: 504.000 spettatori con 7.4%.

Su Rete 4 Il film Scommessa con la morte: 172.000 con 3.4%.

Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato 1.217.000 telespettatori con 9%