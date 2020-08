Canale 5 propone questa sera, mercoledì 5 agosto, la quinta puntata della serie Come sorelle. L’appuntamento è in prime time con la fiction prodotta in Turchia che regala ogni mercoledì alla principale rete di Cologno Monzese un ascolto e una share abbastanza dignitosi.

La serie in Turchia è andata in onda a partire dall’8 novembre 2019 sulla rete Star TV.

Riassunto della puntata precedente

Nella puntata di sette giorni fa, i telespettatori avevano visto che Ipek aveva escogitato un piano per trovare il denaro necessario a pagare il suo debito. E aveva iniziato subito a metterlo in pratica. L’episodio si era concluso con Okan che aveva finalmente saputo la situazione in cui si trovava Azra.

Come sorelle 5 agosto – trama

Nella puntata odierna, i telespettatori, nelle prime scene, ritrovano Cahide che sta raccogliendo le olive nella sua tenuta. Qui incontra Cemal con il quale ha una accesissima discussione. L’uomo la minaccia di rendere la vita impossibile alle sue figlie se non accetta di obbedire alle sue richieste.

Cahide non vuole assolutamente piegarsi al suo volere. Purtroppo però non ha scelta.

Intanto Azra viene sottratta al suo aguzzino Okan grazie all’intervento congiunto di Cemal e Cilem. Sia Ipek che Deren la raggiungono ma non riescono a convincerla a tornare.

Cahide non è stata in grado di sapere da Cemal dove si trovano le sue ragazze. A questo punto chiede aiuto ad Afet affinché possa darle qualche notizia. Non appena Afet viene a sapere che Cahide è la madre biologica di Ipek, comincia ad escogitare un progetto per fare in modo che la donna possa partire per Günesli Bahçe.

Intanto Arat arriva da Deren per comunicarle che il padre si assumerà completamente la colpa della truffa e si costituirà alla giustizia.

Come sorelle 5 agosto – Finale del quinto episodio

Nella parte finale del quinto episodio Deren ha un violento scontro con Kenan Soykan. La conseguenza è la rottura del rapporto tra Deren e lo stesso Kenan.

Cahide sta facendo di tutto per ritrovare le figlie e impedire a Cemal di far loro del male. Infine Cahide incontra di nuovo Cemal che racconta alla donna tutta la verità sull’omicidio di Tekin Malik, avvenuto proprio per mano delle figlie. La reazione è sconvolgente.

Come sorelle – il cast completo

Di seguito il cast del film Come sorelle e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori