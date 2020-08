A partire da giovedì 6 agosto, Canale 5 trasmette in replica il comic show Zelig.

L’appuntamento è alle 21.25. La rete ripropone l’edizione andata in onda nel 2010 con la conduzione di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. La coppia è tornata insieme nel 2020, durante la pandemia, con Zelig Covid Edition volto alla raccolta fondi per i lavoratori del mondo dello spettacolo.

Zelig replica 6 agosto, i comici dell’edizione 2010

Canale 5 propone in replica la tredicesima edizione di Zelig, condotta nel 2010 da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La coppia è stata al timone del comic show per sei anni, dal 2004 al 2010. Mentre nel 2011 l’attrice spagnola è stata sostituita dalla comica romana Paola Cortellesi. L’edizione del 2010 si compone di 13 appuntamenti. Le puntate sono state registrate al Teatro Arcimboldi di Milano.

Salgono sul palco svariati comici che hanno contribuito al successo del programma. Ci sono, tra gli altri, Enrico Brignano, Paolo Cevoli, Gioele Dix, Gene Gnocchi, Enrico Bertolino, Federico Basso.Presenti anche Zuzzurro e Gaspare. Il duo comico è formato da Nino Formicola ed Andrea Bambrilla, quest’ultimo scomparso sette anni fa.

Prende parte a quell’ edizione anche Giovanni Vernia con Jonny Groove. E’ un ragazzo di vent’ anni dal look stravagante ma con la forte passione per la musica house e le discoteche. Lo stesso Vernia, nel 2012 porta il personaggio al cinema nel film d’esordio Ti stimo fratello.

Invece Leonardo Manera, assieme a Claudia Peroni, propone la parodia del cinema polacco attraverso la coppia formata da Kripstak e Petrektek. Mentre Corrado Nuzzo e Marina di Biase portano in scena la pièce teatrale Tua Sorella, nella quale un giovane rampollo tenta in ogni modo di conquistare una ricca ereditiera. Presenti anche Raul Cremona con il mago Silvano, Checco Zalone con i suoi monologhi. E Giuseppe Giacobazzi, celebre per il suo spiccato accento romagnolo.

Zelig Le protagoniste femminili

Invece le protagoniste femminili dell’edizione 2010 di Zelig sono Teresa Mannino, Geppi Cucciari. In particolare Teresa Mannino è molto popolare sul social cinese Tik Tok per i vari video creati dagli utenti. E Katia e Valeria con la parodia del programma Uomini e donne. Sono le pretendenti del tronista Claudiano, interpretato da Claudio Bisio.

Infine le new entry della tredicesima edizione sono Maurizio Lastrico e Debora Villa. Il primo racconta storie di vita quotidiana in terzine, imitando lo stile linguistico della Divina Commedia. Mentre la comica lombarda recita brevi monologhi in cui si occupa di temi legati strettamente all’ universo femminile, come la maternità.

Zelig Covid Edition

Il 30 maggio 2020, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono tornati insieme al timone di Zelig Covid Edition. Si tratta di un unico evento trasmesso in streaming sulla piattaforma Natlive. All’iniziativa hanno partecipato oltre 300 comici. E’ nata con l’intento di sostenere la raccolta fondi da destinare ai lavoratori del mondo dello spettacolo. Questi ultimi infatti, a causa dell’emergenza sanitaria, si sono fermati per alcuni mesi; senza percepire lo stipendio.

Per quanto riguarda la versione classica di Zelig, è andata in onda fino al 2016, con Michelle Hunziker e Christian De Sica. Per il momento lo show non è presente nei prossimi palinsesti autunnali. Ma non è escluso che in futuro possa tornare sul piccolo schermo.