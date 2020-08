Ascolti Tv domenica 9 agosto 2020. La replica di Non dirlo al mio capo 2 supera il film di Canale 5 in prima visione. Bene la riproposizione dell’intervista a Luciana Littizzetto di Raffaella Carrà su Rai 3. Ecco il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 9 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 Non Dirlo al Mio Capo 2 è scelto da 2.110.000 spettatori con 14.1%

Su Rai 2 2 Hawaii Five-0 1.160.000 con 7%. NCIS New Orleans 5: 1.125.000 con 7%

Su Rai 3 A Raccontare Comincia Tu: 914.000 spettatori con 5.8%

Su Canale 5 Bold Pilot – Leggenda di un campione: 1.861.000 con 12.2%

Su Rete 4 Una Serata… Bella per Te, Bigazzi! 359.000 spettatori con 3.2%

Su Italia 1 Game Night – Indovina chi muore stasera? 667.000 con 4.3%

Su La 7 Atlantide ha registrato 256.000 con 2.4%.

Su TV8 Gomorra – La serie: 496.000 telespettatori con 3%.

Su NOVE Il film Pane amore e fantasia ha registrato 310.000 con 2%.

Su Real Time The Facchinettis: 220.000 con 1.3% e 212.000 con 1.3%

Ascolti Tv domenica 9 agosto 2020, la fascia preserale The Wall, il Muro di Canale 5 è davvero crollato. Vola la F1 su Tv8, anche in replica Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.949.000 con 17.8%. Il game: 2.999.000 spettatori con 23.6%. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato 762.000 telespettatori con 5.3%. Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti: 945.000 con 8.8%. Il game: 1.496.000 con 12.1%. Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 ha registrato 248.000 con 1.8%. Su Italia 1 Campionato di Formula E è scelto da 180.000 con 1.4% Su La 7 Brevi amori a Palma di Maiorca: 160.000 con 1.5%. Su TV8 GP del 70° Anniversario di Formula 1 in differita: 1.169.000 con 8.2%. Ascolti Tv domenica 9 agosto 2020, l’access prime time Stasera Italia week end oltre il 7% Su Rai 1 Techetechetè ha coinvolto 2.951.000 persone con 18.4% Su Rai 3 Che Tempo Che Fa con intervista a Franca Valeri: 562.000 con 3.2% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.252.000 spettatori con 14.2%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 882.000 con 5.7% e 1.190.000 con 7.4% Su Italia 1 CSI 9 ha registrato 440.000 spettatori con 2.8%. Su La 7 Uozzap! sigla 319.000 spettatori con 2%. Su NOVE Lttle Big Italy: 356.000 spettatori con 2.3%.

Ascolti Tv domenica 9, daytime mattutino

Ottimi risultati per il day time mattutino di Rai 1. E Raspelli su Canale 5 fa volare Melaverde

Su Rai 1 Linea Blu: 896.00 con 18.6%. Paesi che Vai; 1.043.000 con 18.6%

Su Rai 2 La valle delle rose selvatiche: 400.000 con 4.2%.

Su Rai 3 Di là dal fiume e tra gli alberi: 283.000 telespettatori con 3.8%.

Su Canale 5 Melaverde ha convinto 1.563.000 telespettatori con 14.8%.

Su Rete 4 Poirot ha ottenuto 235.000 telespettatori con 1.8%.

Su Italia 1 The 100 ha registrato 179.000 telespettatori con 2.1%.

Su La 7 Camera con vista ha registrato 105.000 con 2.5%

Su TV8 Tg8 Sport: 301.000 spettatori con 2.5%.

Ascolti Tv domenica 9, day time pomeridiano

Ennesima replica: questa volta tocca a Music quiz.

Su Rai 1 Techetechetè – Cento volte Franca: 940.000 spettatori con 8.9%. Music Quiz: 1.061.000 con 10.7%.

Su Rai 2 Maiorca Crime ha registrato 560.000 con 4.5%

Su Rai 3 Kilimangiaro Collection: 382.000 telespettatori con 4%.

Su Canale 5 Una Vita 1.295.000 con 10.9%. Come sorelle in replica: 797.000 con 8%.

Su Rete 4 Il film Parigi, o cara: 212.000 con 2%.

Su Italia 1 Mike & Molly ha registrato 214.000 telespettatori con 2.2%.

Su La 7 Il film Piccola Posta 139.000 telespettatori con 1.2%.

Ascolti Tv domenica 9, seconda serata

La domenica sportiva al 5.6%

Su Rai 1 Speciale Tg1: 468.000 con 6.7%

Su Rai 2 La domenica sportiva Estate ha registrato 515.000 con 5.6%.

Su Rai 3 Hic Sunt Leones ha registrato 266.000 spettatori con 3.3%.

Su Canale 5 Il film Leoni al sole ha siglato 307.000 con 4.8%

Su Italia 1 Il film Il film Obbligo o verità ha registrato 424.000 con 5.8%