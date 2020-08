Ascolti Tv venerdì 14 agosto 2020. La vigilia di Ferragosto è stata caratterizzata da repliche e film. Come sorelle nella collocazione del venerdì, si confronta testa a testa con la solita riproposizione de I migliori dei migliori anni. Ecco il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 14 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 I Migliori dei Migliori Anni: 1.637.000 spettatori con 12.4%

Su Rai 2 Il film I delitti della Foresta Nera ha registrato 715.000 con 5.9%.

Su Rai 3 La Grande Storia 602.000 spettatori con 4.2%.

Su Canale 5 Come Sorelle ha siglato 1.531.000 spettatori con 12.2%

Su Rete 4 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto 499.000 con 3.7%

Su Italia 1 Into the Storm ha intrattenuto 843.000 con 5.8%

Su La 7 Il film I misteri di Parigi ha siglato 264.000 telespettatori con 1.8%.

Su TV8 X Factor – Il sogno 391.000 persone con 7%.

Su NOVE Fratelli di Crozza Classic 265.000 spettatori con 1.8%

Ascolti Tv venerdì 14 agosto 2020, la fascia preserale The wall al 12% Su Rai 1 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.821.000 con 19.4%. Il game: 2.870.000 con 24.8% Su Rai 2 Bull ha registrato 723.000 telespettatori con 5.9%. Su Rai 3 Blob 621.000 con 4,5% Su Canale 5 The Wall – Protagonisti: 766.000 con 8.6% e 1.338.000 con 12.2% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 634.000 con 4.8% Su Italia 1 Dr. House: 333.000 con 3.3% e 514.000 con 3.6%. Su La 7 Little Murders ha siglato 125.000 con 1.3% Ascolti Tv venerdì 14 agosto 2020, l’access prime time Bassi gli ascolti delle Teche Rai Su Rai 1 Techetechetè 2.694.000 telespettatori con 16.9%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 918.000 con 5.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 1.850.000 con 11.8%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 919.000 con 6.3% e 979.000 con 6.1%.

Su Italia 1 La serie CSI: 781.000 telespettatori con 4.9%. Su La 7 In Onda ha registrato 879.000 telespettatori con 5.5%. Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 301.000 con 1,9%.

Ascolti Tv venerdì 14, seconda serata

Bene Rai 3

Su Rai 1 Passaggio a Nord-Ovest ha registrato 502.000 con 7.9%.

Su Rai 2 Il film O anche no: 107.000 telespettatori con 2.3%.

Su Rai 3 Genova Ore 11.36 segna 322.000 spettatori con il 5.2%.

Su Rete 4 Il film Film d’amore e d’anarchia…106.000 telespettatori con 2.1%.

Su Italia 1 Il film Invasion ha registrato 414.000 con 5.4%.

Ascolti Tv venerdì 14 agosto 2020, day time pomeridiano

Io e Te sotto il 10%

Su Rai 1 Io e Te ha convinto 1.151.000 con 9.9%

Su Rai 2 Gli Omicidi del Lago: 562.000 telespettatori con 4.8%.

Su Rai 3 TgR – Speciale Ponte Morandi 2 anni dopo 504.000 con 4.7%

Su Canale 5 Marie is on fire – Una sola occasione 762.000 con 9%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum 673.000 telespettatori con 7%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 806.000 telespettatori con 6%.