Ascolti Tv domenica 16 agosto 2020. Non dirlo al mio capo 2 vince senza alcuno sforzo visto il flop della concorrenza. Council of dads infatti si ferma al 6.8%. Ecco nei dettagli quanto ha stabilito l’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv domenica 16 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha siglato 2.204.000 con 15.4%

Su Rai 2 il play off di Serie B Frosinone-Spezia: 749.000 con 4.9%

Su Rai 3 Black butterfly 877000 persone con 5.7%

Su Canale 5 Council of Dads ha raggiunto 882.000 con 6.8%.

Su Rete 4 Una Serata… Bella per Te, Mogol! 563.000 spettatori con 4.3%

Su Italia 1 RIPD – Poliziotti dall’aldilà ha intrattenuto 1.008.000 con 6.7%

Su La 7 Atlantide ha registrato 419.000 spettatori con 3.3%

Su TV8 Gomorra 2 in replica 548.000 spettatori con 3.6%.

Su NOVE Pane, amore e… 292.000 spettatori con 2%.

Su Rai 1 Reazione a Catena – L'Intesa Vincente 1.928.000 con 18.4%. Il game 2.911.000 spettatori con 23.5%. Su Rai 2 NCIS Los Angeles 4, 449.000 con 3.9% e 707.000 con 5 Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti 982.000 con 9.4% e 585.000 con 13%. Su Rete 4 Fantozzi alla riscossa, 277.000 con 1.9% Su Italia 1 Dr. House – Medical Division 6 è visto da 379.000 spettatori con 3.2% Su La 7 Racconti d'estate135.000 spettatori con 1.9% Su TV8 GP di Spagna di Formula 1, 979.000 spettatori con 6.6%. Ascolti Tv domenica 16 agosto 2020, l'access prime time Senza alcuna novità questa fascia oraria Su Rai 1 Techetechetè 3.118.000 spettatori con 19.5%. Su Rai 3 Sapiens Doc interessa 743.000 spettatori con 3.3% Su Canale 5 Paperissima Sprint, 2.080.000 con 13.2%. Su Italia 1 CSI 10 ha registrato 941.000 spettatori con 5.9% Su La 7 Uozzap! segna 350.000 telespettatori con 2.2%. Su NOVE Little Big Italy ha raccolto 305.000 spettatori con 1.9%.

Ascolti Tv domenica 16, daytime mattutino

Bene Paese che vai e Melaverde

Su Rai 1 Linea Blu 794.000 con 15.7%. Paesi che Vai 1.015.000 con 17.3%

Su Rai 2 La Valle delle Rose Selvatiche 3 segna 393.000 con 4.1%

Su Rai 3 Quante Storie convince 467.000 spettatori con 4.3%

Su Canale 5 Melaverde 1.304.000 spettatori con 12.4%.

Su Rete 4 Poirot e la strage degli innocenti: 240.000 spettatori con 1.9%

Su Italia 1 The 100 è scelto da 197.000 spettatori con 2.3%

Su TV8 Tg8 Sport 221.000 spettatori con 1.9%.

Ascolti Tv domenica 16, day time pomeridiano

Bene le repliche di Kilimangiaro, pieno di ascolti per Tv8

Su Rai 1 Music Quiz è scelto da 1.024.000 telespettatori con 10.5%

Su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul: 696.000 spettatori con 5.9%

Su Rai 3 Kilimangiaro Collection è seguito da 594.000 spettatori con 6.1%.

Su Canale 5 Una Vita ha convinto 1.255.000 fan con il 10.7%;

Su TV8 la differita del GP d’Austria di MotoGP, 1.317.000 con 13.3%

Ascolti Tv domenica 16, seconda serata

Speciale Tg1 al 7.2%

Su Rai 1 Speciale Tg1 è scelto da 471.000 spettatori con 7.2%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva Estate segna 343.000 spettatori con 4.2%

Su Rai 3 Hic Sunt Leones,179.000 spettatori con 2.2%

Su Canale 5 Rise ha totalizzato 271.000 persone con 5.6%.

Su Italia 1 Role models, 331.000 spettatori con 4.7%.

Su TV8 First Kill, 222.000 spettatori con 2.7%