Questa sera, lunedì 17 agosto, vi raccontiamo in diretta la prima avventura di Overland 21, in onda su Rai 1 alle 23:50. Le spedizioni documentaristiche degli inconfondibili camion arancioni ripartono dal nord dell’Europa. L’obiettivo è documentare l’impatto del riscaldamento globale sugli ecosistemi della Penisola scandinava, delle Isole Sbalvard, oltre che di Danimarca e Groenlandia. Prima tappa in Svezia.

Overland 21 diretta 17 agosto 2020: la nuova stagione inizia dalla Svezia

La ventunesima edizione di Overland va in onda su Rai 1 per otto puntate complessive. Quattro le vedremo in questo ultimo scorcio d’estate, altre quattro nei prossimi mesi. Dopo l’ultima edizione con le avventure in Africa, la spedizione cambia completamente scenario e si sposta nel profondo nord europeo.

La prima tappa della nuova stagione, che vi raccontiamo in diretta stasera, inizia dalla Svezia e dall’incontro con i Sami. Si tratta del popolo nomade della Lapponia, di tradizione antichissima ed ora messo a dura prova dal riscaldamento globale. Le temperature in continua ascesa ne hanno già stravolto territori e stili di vita.

Overland 21 del 17 agosto prosegue con una lunga escursione a bordo di slitte trainate da cani. Un modo per conoscere da vicino i paesaggi lapponi, le aurore boreali e il sole di mezzanotte. Ma c’è spazio anche per una visita a Stoccolma e all’Isola di Gotland, in pieno Mar Baltico. È un’oasi di eco-sostenibilità.

Dal 1996, Overland unisce l’avventura dei viaggi via terra all’impegno documentaristico per raccontare i luoghi che tocca. Quest’anno, l’obiettivo è ancora più importante del solito. Nonostante le puntate siano state registrate mesi fa, la messa in onda coincide con l’arrivo di cattive notizie dal Circolo Polare Artico. Lo scioglimento del ghiaccio ha subito un’accelerazione notevole negli ultimi mesi. Le prospettive per i prossimi anni, dunque, da grigie diventano drammatiche.

La diretta di Overland

La diretta di Overland 21 del 17 agosto si apre con le parole di Beppe Tenti. Insieme al figlio Filippo, è l’ideatore del progetto Overland. Spiega che, sebbene siano partiti sono scendo molto del territorio da visitare, sono rimasti costantemente sorpresi durante il cammino.

Proprio Filippo Tenti, si improvvisa musher, cioè conducente di una slitta trainata da cani. Parte insieme agli altri membri della spedizione da Kiruna, nel nord della Svezia. I cani sono arrivati nella Penisola scandinava circa 14mila anni fa e primi incroci come i lupi risalgono a circa 9mila anni fa. Venivano utilizzati per il trasporto e il pascolo. I cani da slitta più conosciuti sono soprattutto husky, ma ne vengono utilizzati anche di altre razze. Le caratteristiche fondamentali di un cane da slitta sono: un carattere forte, resistenza e forza fisica.

Filippo Tenti spiega che i cani da slitta trainano con naturalezza, come fosse per loro un istinto. Intanto, il traino della slitta con i cani è diventato uno sport riconosciuto a livello internazionale. Poi, Tenti incontra un allevatore di cani, erede di una famiglia che da generazioni fa quel lavoro.

Dopo aver avvistato la prima, magnifica, aurora boreale della spedizione, Overland 21 si sofferma sulla piccola città di Kiruna. Nasce attorno ad un importante centro minerario e nei prossimi anni potrebbe essere spostata di tre chilometri, a causa degli spostamenti del terreno che la mettono a rischio.

Fino a poco più di due secoli fa, la Svezia era uno dei paesi più poveri al mondo. Grazie allo sfruttamento delle risorse naturali, del ferro e legno, alle costruzioni delle prime centrali elettriche, delle ferrovie e delle industrie siderurgiche ha prosperato. Ora è tra i paesi con il più alto tenore di vita al mondo.

Overland 21 il popolo dei Sami

Il popolo dei Sami è tra i più antichi dell’intero nord Europa. Popolo di allevatori di renne e fini artigiani, i Sami si sono trasferiti in gran numero nelle città, ma restano profondamente legati alle loro tradizioni. La guida Sami Sáráh Lampa Riská racconta di come per decenni siano stati vittime di oppressioni, vessazioni e di tentativi da parte dei governi di omologarli allo stile di vita delle città. A peggiorare la loro situazione, lo sfruttamento d’immagine subito dall’industria del turismo, che li ha trasformati in un fenomeno folkloristico e attrattiva per i visitatori.

Ora, Overland 21 si sposta a Stoccolma. Filippo Tenti racconta la capitale svedese soprattutto dal punto di vista del grande sviluppo economico di cui si è resa protagonista negli ultimi decenni. Un continuo progresso verso un tenore di vita invidiabile, grazie a scelte particolarmente innovative nella gestione della cosa pubblica.

Fa visita anche al museo del galeone Vasa. Era un’imbarcazione del ‘600, fiore all’occhiello della Marina svedese, ma affondò appena dopo esser stata varata. Nonostante fosse avveniristico, non era progettato in maniera abbastanza efficace per reggere il peso degli armamenti che doveva trasportare. Resta, tuttavia, un simbolo della Marina svedese.