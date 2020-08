Record di parole per Gli Amici al Var. La squadra che si è laureata campione solo il giorno precedente, è riuscita ad individuare ben 26 parole nel gioco dell’Intesa Vincente.

E’ accaduto nella puntata di domenica 16 agosto di Reazione a catena, il gane di Rai 1 condotto nella fascia preserale da Marco Liorni.

Gli Amici al Var record di parole dopo 13 anni

Dopo 13 anni a Reazione a Catena, il preserale di Rai1 in onda tutti i giorni alle 18.30, la squadra di Gli amici al Var ha superato il record di parole indovinate in questa prova durante le puntate del preserale. Il record apparteneva ai Tre Forcellini con 24.

Davanti a loro ormai solo lo storico record di 28 parole ottenuto dai Tre di Denari nel corso del torneo dei campioni di tre anni fa. Il sogno de Gli Amici al Var è riuscire a batterlo ed entrare così ancora di più nella storia del programma.

E dire che la puntata per i neo campioni non era iniziata nel migliore dei modi. I tre ragazzi aveano giocato per primi al gioco de L’intesa vincente perchè erano in svantaggio economico. Gli avversari erano riusciti ad avere la mrglio fin dal primo gioco, Caccia alla parola.

Ma arrivati al principale gioco del game, hanno sfoderato tutta la loro bravura. Ed hanno dimostrato di essersi allenati con cura. Solo qualche piccolo errore e non hanno utilizzati i due raddoppi messi a disposizione dal regolamento.

Qui il link per rivedere la puntata

I nuovi record men, chi sono

Daniel De Santis, Paolo Cavallo e Riccardo Porfido, protagonisti e campioni di “Reazione a catena”sono 3 ragazzi della provincia di Cuneo appassionati di calcio.

Vengono in particolare da Boves comune di 9 795 abitanti.

Riccardo è laureando al Dams, Daniel sta frequentando la magistrale in psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Paolo si è laureato in Business and Management.

Non è la prima volta che giocano a Reazione a catena. Hanno già partecipato un anno fa ed avevano perso proprio contro I tre forcellini.

Adesso, dopo un lungo allenamento, sono riusciti a prendersi la loro rivincita personale segnando un record che si prevede davvero imbattibile.

I ragazzi avano annunciato il loro ritorno sul profilo Facebook. E senza mezzi termini hanno scritto di essere pronti a tornare in gioco per la rivincita. Così è stato.