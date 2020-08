Ascolti Tv martedì 18 agosto 2020. Lo speciale Chi l’ha visto? dedicato alla ricerca del piccolo Gioele vince la serata con il 14%. Il film di Rai 1 Perduta nel Vermont, arrivato finalmente in video dopo parecchi rinvii, si ferma al 12.9%, Ecco gli ascti Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti TV Ascolti Tv martedì 18 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 Perduta nel Vermont ha siglato 2.235.000 spettatori con 12.9%

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ottiene 728.000 spettatori con 4.2%.

Su Rai 3 Chi l’ha visto? Speciale: 2.455.000 telespettatori con 14%

Su Canale 5 Lo Show dei Record: 1.636.000 spettatori con 9.7%

Su Rete 4 Il film L’amore è eterno finché dura: 727.000 con 4.3%.

Su Italia 1 Chicago PD ha raggiunto 1.212.000 spettatori con 6.8%

Su La 7 In Onda Focus: 812.000 telespettatori con 4.4%.

Su TV8 Il film La perla del paradiso è scelto da 236.000 persone con 1.3%.

Su NOVE The Call ha raccolto 327.000 persone con 1.9%. ha raccolto 327.000 persone con 1.9%.

Ascolti TV Ascolti Tv martedì 18 agosto 2020, la fascia preserale Blob sopra il 5% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.036.000 con 19.7%. Il game 3.265.000 con 24.8% Su Rai 2 Blue Bloods: 661.000 con 5.6%. Bull 865.000 spettatori con 5.6% Su Rai 3 Blob si fa seguire da 870.000 spettatori con 5.4%. Su Canale 5 The Wall – Protagonisti: 1.153.000 con 11.4% The Wall: 1.720.000 con 13.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 679.000 con 4.5% Su Italia 1 Dr House: 442.000 con 3.5% e 442.000 con 2,8% Su La 7 Little Murders: 112.000 spettatori con 1% Su TV8 Best Bakery 133.000 con 1.3%. 4 Ristoranti 240.000 con 1.6%. Ascolti TV Ascolti Tv martedì 18 agosto 2020, l’access prime time Cresce Un posto al sole, dopo il calo dei giorni scorsi Su Rai 1 Techetechetè 3.489.000 spettatori con 18.9%. Su Rai 2 TG2 Post: 826.000 telespettatori con 4.4%. Su Rai 3 Vox Populi 925.000 con 5.3%. Un Posto al Sole: 1.282.000 spettatori con 7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 2.519.000 con 13.8% Su Rete 4 Stasera Italia News 996.000 con 5.7% e 1.088.000 con 5.8% Su Italia 1 CSI ha registrato 799.000 spettatori con 4.4% Su La 7 In Onda ha interessato 910.000 persone con 5% Su TV8 4 Ristoranti: 369.000 spettatori con 2%. Su NOVE la replica di Little Big Italy: 274.000 con 1.5%.

Ascolti TV Ascolti Tv martedì 18, daytime mattutino

Rai 1 supera Canale 5

Su Rai 1 C’è Tempo Per…731.000 con 14.2%.

Su Rai 2 La Nave dei Sogni 484.000 spettatori con 5.7%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 426.000 persone con 8.787%

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 150.000 con 2.4% e 289.000 con 2.6%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate – Il Diario: 195 .000 spettatori con 2%.

Su TV8 Ogni Mattina: 151.000 con 2.8%. Ogni Mattina Dopo il TG: 156.000 con 1.2%.

Ascolti TV Ascolti Tv martedì 18, day time pomeridiano

Diaco con l’intervista a Carla Fracci si ferma al 10%. Daydreamer sotto il 20%

Su Rai 1 Io e Te ha convinto 1.197.000 con 10% .

Su Rai 2 Gli Omicidi del Lago: 455.000 spettatori con 3.8%.

Su Rai 3 Geo Magazine: 588.000 spettatori con 6.6%.

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.220.000 con 19.4%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 652.000 spettatori con 5.3%.

Su Italia 1 Griffin ha ottenuto 682.000 spettatori con 5.6%.

Su TV8 Amore Sotto le Stelle: 293.000 spettatori con 3.3%

Ascolti TV Ascolti Tv martedì 18, seconda serata

Il film di Rai 1 sfiora il 9%

Su Rai 1 Un’Estate a Salamanca: 693.000 spettatori con 8.8%

Su Rai 2 The Blacklist: 292.000 con il 2.8% e 138.000 con 2.2%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 777.000 spettatori con 7.1%

Su Canale 5 Station 19 sigla 483.000 spettatori con 5.9%

Su Rete 4 Un Sacco Bello: 207.000 spettatori con 3.8%