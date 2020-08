Ascolti Tv mercoledì 19 agosto 2020. La Champions su Canale 5 vince la serata. Piero Angela deve accontentarsi della seconda posizione. Boom di ascolti per La vita in diretta Estate sul ritrovamento del piccolo Gioele. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti TV Ascolti Tv mercoledì 19 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 Superquark ha ottenuto 2.022.000 telespettatori con 12.5%.

Su Rai 2 Il film High Society – Quando gli opposti si attraggono: 745.000 con 4.2%.

Su Rai 3 Il film L’affido – Una storia di violenza: 820.000 con 4.5%.

Su Canale 5 Lione – Bayern Monaco, semifinale di Champions League: 2.839.000 con 15.4%.

Su Rete 4 #CR4 La Repubblica delle donne: 559.000 con 3.7%.

Su Italia 1 Chicago Fire: 1.395.000 con 7.3% e 1.492.000 con 8.4%.

Su La 7 In onda Focus 937.000 persone con 4.9%

Ascolti TV Ascolti Tv mercoledì 19 agosto 2020, la fascia preserale The Wall sotto il 10% Su Rai 1 Reazione a Catena: L’intesa vincente 2.303.000 con 21.8%. Il game: 3.249.000 con 24.6%. Su Rai 2 Bull ha registrato 831.000 telespettatori con 5.4%. Su Rai 3 Blob 681.000 con 4.3% Su Canale 5 The Wall I protagonisti 932.000 con 9%. Il game: 1.653.000 con 13%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 688.000 con 4.6%. Su Italia 1 Dr. House: 444.000 con 3.8% e 491.000 con 3.3%. Su La 7 Little Murders: 107.000 telespettatori con 1%. Ascolti TV Ascolti Tv mercoledì 19 agosto 2020, l’access prime time Sempre alti gli ascolti di Stasera Italia News Su Rai 1 Techetechetè: 3.301.000 telespettatori con 17.6%. Su Rai 2 Tg2 Post: 764.000 telespettatori con 4%. Su Rai 3 Vox Populi 758.000 con 4.4%. Un Posto al Sole 1.214.000, 6.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.393.000 telespettatori con 13.9%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.088.000 con 6.3% e 1.075.000 con 5.6%. Su Italia 1 CSI ha registrato 790.000 persone con 4.4%. Su La 7 In Onda ha siglato 903.000 telespettatori con 5%. Ascolti TV Ascolti Tv, daytime mattutino

Agorà estate sotto il 7%

Su Rai 2 La nave dei sogni: 460.000 con 5.5%

Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato 323.000 con 6.6%

Su Canale 5 Forum ha registrato 988.000 con 12.8%.

Su Rete 4 Un detective in corsia 277.000 con 2.1%.

Su Italia 1 Motive ha registrato 245.000 telespettatori con 3.5%.

Su La 7 L’Aria che tira Estate – Il diario 170.000 con 1.8%.

Ascolti TV Ascolti Tv mercoledì 19, day time pomeridiano

Boom di ascolti per La vita in diretta Estate. E’ calato Daydreamer da quando la serie è tornata in onda.

Su Rai 1 Io e Te 1.478.000 con 12.3%. La Vita in Diretta Estate: 2.019.000 con 21.9%.

Su Rai 2 Gli omicidi del lago; 435.000 telespettatori con 3.6%.

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 590.000 con 6.2%.

Su Canale 5 Daydreamer 2.032.000 con 17.7%

Su Rete 4 Il film Vento di passioni 263.000 spettatori con 2.8%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 766.000 persone con 5.6%

Su La 7 Il film Laguna Blu ha registrato 251.000 con 2.2%.

Ascolti TV Ascolti Tv mercoledì 19, seconda serata

Bene Superquark Natura in seconda serata

Su Rai 1 SuperQuark Natura: 736.000 telespettatori con 10.9%.

Su Rai 2 E la chiamano Estate: 307.000 con 3.1%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte Estate: 293.000 telespettatori con 2.4%.

Su Canale 5 Pressing Champions League: 1.060.000 con 8.4%.

Su Rete 4 Il film Il laureato: 181.000 telespettatori con 3.6%.

Su Italia 1 Chicago Fire: 1.357.000 telespettatori con 10.6%.