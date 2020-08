Ascolti TV domenica 23 agosto 2020. La finale di Champions league in onda su Canale 5 ha fatto il pieno di ascolti. La vittoria dei tedeschi è stata seguita da oltre cinque milioni e mezzo di telespettatori. Chiude al 13.8% la seconda stagione in replica di Non dirlo al mio capo. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti TV domenica 23 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 Non dirlo al mio capo 2 ha siglato 2.401.000 con 13.8%

Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato 1.008.000 telespettatori con 5.1%

Su Rai 3 Il film Il segreto dei tuoi occhi: 827.000 telespettatori con 4.5%.

Su Canale 5 Paris Saint-Germain – Bayern Monaco, finale di Champions League 5.654.000 con 29.3%.

Su Rete 4 Il film Mani di velluto ha registrato 507.000 con 2.9%.

Su Italia 1 Il film New York Academy: 711.000 persone con 3.8%.

Su La 7 Atlandide – Anatomia di un Dittatore: 371.000 con 2.4%.

Su TV8 Gomorra: La serie è scelta da 390.000 telespettatori con 2.1%.

Su NOVE Il film Rugantino ha registrato 213.000 con 1.2%

Ascolti TV domenica 23 agosto 2020, la fascia preserale Blob oltre il 5% Su Rai 1 Reazione a catena L’intesa vincente 2.149.000 con 18.5% e 3.175.000 con 22.9%. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato 886.000 con 5.8%. Su Rai 3 Blob ha registrato 836.000 telespettatori con 5.2% Su Canale 5 The Wall I protagonisti 1.083.000 con 9.5% e nel game 1.670.000 con 12.3%. Su Rete 4 Hamburg Distretto 21: 296.000 telespettatori con 2%. Su Italia 1 Dr. House: 401.000 con 3% e 514.000 con 3.2%. Su La 7 Il film Amore mio aiutami! 166.000 telespettatori con 1.4%. Ascolti TV domenica 23 agosto 2020, l’access prime time Sapiens Doc al 4.9% Su Rai 1Techetechetè ha registrato 2.897.000 con 15.3%. Su Rai 3 Sapiens Doc 908.000 persone con 4.9% Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.972.000 con 17.1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.137.000 con 6.5% e 1.092.000 con 5.6%. Su Italia 1 CSI ha siglato 755.000 telespettatori con 4%. Su La 7 Uozzap! 333.000 telespettatori con 1.9%. Su TV8 4 Ristoranti è scelto da 477.000 telespettatori con 2.6%. Su NOVE Little Big Italy ha registrato 249.000 con 1.4%.

Ascolti TV domenica 23, daytime mattutino

Bene Melaverde su Canale 5

Su Rai 1 Linea Blu 900.000 con 17.5%

Su Rai 2 La valle delle rose selvatiche: 447.000 telespettatori con 4.5%.

Su Rai 3 Quante Storie 469.000 con 4.1%

Su Canale 5 Melaverde ha ottenuto 1.369.000 telespettatori con 12.8%.

Su Rete 4 Poirot ha ottenuto 248.000 telespettatori con 1.9%.

Su Italia 1 The 100 ha registrato 163.000 telespettatori con 1.8%.

Su La 7 In Onda ha registrato 95.000 telespettatori con 2%

Ascolti TV domenica 23, day time pomeridiano

Bene il ciclismo su Rai 2

Su Rai 1 Music Quiz: 1.150.000 con 10.8%

Su Rai 2 Ciclismo ha registrato 704.000 con 6.1%.

Su Rai 3 Kilimangiaro Collection: 770.000 telespettatori con 7.3%.

Su Canale 5 Una Vita 1425.000 con 11.2%. Il segreto 956.000 con 8.4% e 845.000 con 7.9%.

Su Italia 1 Mike & Molly ha registrato 252.000 telespettatori con 2.4%.

Su La 7 Il film Un giorno in Pretura 167.000 persone con 1.5%

Ascolti TV domenica 23, seconda serata

Cala Hic sunt Leones su Rai 3

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 366.000 con 5%.

Su Rai 2 La domenica sportiva Estate ha registrato 267.000 con 3.4%.

Su Rai 3 Hic Sunt Leones ha registrato 168.000 telespettatori con 2.2%.