Dopo Vite al Limite arriva su Real Time Una famiglia XXL. L’appuntamento è sul canale 31 del digitale terrestre con un nucleo familiare di sei persone il cui peso complessivo di 3000 libbre, ovvero 1361 chili.

Una Famiglia XXL – il format

Il docu-reality è trasmesso negli Stati Uniti sul canale TLC, dove vanno in onda anche le vicende di Vite al Limite. La famiglia di cui si occupa il programma è composta da tre cugini Naomi, Drew e Chitoka. Ognuno ha un peso di circa 300 kg. Il programma racconta le difficoltà che ognuno che i tre protagonisti devono affrontare giorno dopo giorno per poter avere un responso più positivo dall’impietosa bilancia.

Ognuno dei tre componenti della famiglia Anderson soffre di disturbi alimentari che risalgono alla loro infanzia. I tre obesi, che nella vita sono cugini tra di loro, hanno naturalmente anche difficoltà a muoversi e ad espletare le più semplici azioni della vita quotidiana. Ad esempio Chitoka, che ha 49 anni, non esce di casa da più di 3 anni perché è talmente obesa che non riesce più a muoversi ed è quindi destinata a rimanere in un letto se non accetta un programma di dimagrimento in grado di poterle salvare la vita.

Il problema dell’alimentazione ha colpito un po’ tutti i componenti della famiglia. Persino la madre di Naomi, Beverly, ha avuto grossi problemi di obesità. Molti di questi problemi purtroppo non sono stati risolti. La donna infatti non ha potuto sottoporsi all’intervento di bendaggio gastrico necessario per avere almeno una chance di tornare alla normalità.

Una Famiglia XXL – cast e dottore

L’obiettivo principale della famigliola oversize e di rivolgersi ad un nutrizionista. Il medico viene individuato in Charles Proctor, un chirurgo molto noto che opera in Georgia, in particolare ad Atlanta.

I tre componenti della famiglia, che prendono parte al cast, si rivolgono proprio a lui nella speranza di poter ottenere un bendaggio gastrico. Ma tutto deve passare attraverso una rigida dieta ed un regime alimentare sano ed equilibrato. Naomi, Drew e Chitoka devono convincersi che è finita per loro l’epoca del junk food e che deve iniziare un nuovo stile di vita per poter auspicare un futuro migliore.

Naomi ad esempio spera di poter avere dei figli. Ma sa anche che per adesso non è possibile data la sua enorme obesità.

Il ruolo di Charles Proctor

Quando vengono ricevuti dal dottor Charles Proctor, risulta evidente che la loro obesità sta diventando estremamente pericolosa. Soprattutto perché i disturbi alimentari, iniziati in tenera età, hanno avuto delle gravi conseguenze per la salute di tutti. Sin da adolescenti i tre ragazzi hanno iniziato ad avere seri problemi di salute. Ma non hanno mai smesso di mangiare junk food a dismisura e fare in modo che il loro giro di vite divenisse enorme.

Nelle puntate in onda su Real Time, i telespettatori potranno assistere a tutto il loro percorso e le difficoltà incontrate sono state davvero morte: non tutte superate.