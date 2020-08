Ascolti Tv lunedì 24 agosto 2020. Vince la replica della miniserie Pietro Mennea – la freccia del Sud, riproposta nella versione di film tv. Canale 5 si ferma in seconda posizione. La quarta puntata di Battiti live, su Italia 1 raggiunge il 7.7% di share. Ecco, nei dettagli, il prospetto dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti TV lunedì 24 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 Pietro Mennea – La freccia del Sud ha ottenuto 2.462.00 con 14.3%

Su Rai 2 Hawaii Five – 0 ha registrato 1.242.000 telespettatori con 6%.

Su Rai 3 PresaDiretta ha registrato 829.000 persone con 4.6%.

Su Canale 5 Windstorm – Contro ogni regola: 2.384.000 con 13%.

Su Rete 4 Out of Time convince 823.000 spettatori con 4.7%

Su Italia 1 Battiti Live ha intrattenuto 1.286.000 persone con 7.7%

Su La 7 In onda focus 810.000 con 4.1%

Su TV8 il film il film La torre nera segna 370.000 spettatori con 2%

Su NOVE Gino, Gordon & Fred – Amici miei: 302.000 con 1.9%

Ascolti TV lunedì 24 agosto 2020, la fascia preserale Gli Amici al Var ancora campioni di Reazione a catena. Share 23.3% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.240.000 con 19.1%. Il game: 3.477.000 con 23.3% Su Rai 2 Bull ha registrato 963.000 telespettatori con 5.5%. Su Rai 3 Blob segna 866.000 persone con 4.7% Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti: 1.346.000 con 12.1%. The Wall: 2.045.000 con 14.3% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 747.000 con 4.3% Su Italia 1 Dr. House: 611.000 telespettatori con 3.8%. Su La 7 Little Murders: 99.000 con 1.1% e 116.000 con 0.9%. Su TV8 4 Ristoranti: 264.000 telespettatori con 1.6% Su NOVE Airport Security Europa: 142.000 spettatori con 0.9%. Ascolti TV lunedì 24 agosto 2020, l’access prime time Le Teche Rai al 17.1%.Sempre bene Stasera Italia News. Su Rai 1 Techetechetè coinvolge 3.514.000 spettatori con 17.1% Su Rai 2 Tg2 Post: 1.106.000 telespettatori con 5.3%. Su Rai 3 Vox Populi 1.020.000 con 5.%. Un posto al sole 1.367.000 con 6.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.061.000 spettatori con 15%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.348.000 con 6.7% e 1.393.000 con 6.7%. Su Italia 1 CSI ha registrato 929.000 telespettatori con 4.6%. Su La 7 In Onda ha interessato 1.203.000 telespettatori con 5.8% Su TV8 4 Ristoranti: 435.000 telespettatori con 2,1%. Su NOVE Little Big Italy: 322.000 persone con 1.6%.

Ascolti TV lunedì 24, daytime mattutino

La Santa Messa per le vittime del terremoto del 2016 al 12.4%

Su Rai 1 C’è Tempo Per… 780.000 con 14.6%. Messa per vittime terremoto 779.000 con 12.4%

Su Rai 2 La nave dei sogni: 537.000 telespettatori con 6.1%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 379.000 spettatori con 7.7%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.152.000 persone con 14.1%.

Su Rete 4 Un detective in corsia 359.000 con 2.5%.

Su Italia 1 Motive ha siglato 182.000 telespettatori con 2.4%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 311.000 con 4.9% e 384.000 con 3.2%

Su TV8 Ogni Mattina: 84.000 con 1.5%. Ogni Mattina Dopo il Tg: 148.000 con 1.1%

Ascolti TV lunedì 24, day time pomeridiano

Diaco ha la meglio sulla replica de Il Paradiso delle Signore. Sempre sotto il 20% Daydreamer

Su Rai 1 Io e Te: 1.351.000 con 10.6%. Il Paradiso delle Signore: 1.004.000 con 9.9%. La Vita in Diretta Estate: 1.347.000 con 14.5%

Su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul: 521.000 telespettatori con 4.1%.

Su Rai 3 Geo Magazine: 675.000 telespettatori con 7.1%.

Su Canale 5 Daydreamer 2.430.000 spettatori con 19.9%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 561.000 telespettatori con 4.3%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 933.000 con 6.3%

Su La 7 Il film Cavalcarono insieme: 217.000 telespettatori con 1.8%.

Ascolti TV lunedì 24, seconda serata

Bene Overland 21 su Rai 1

Su Rai 1 Overland 21 destinazione Islanda: 609.000 con 8.3%.

Su Rai 2 The Blacklist 6 segna 492.000 con 3.4% e 281.000 con 3.3%

Su Rai 3 TG3 Lineanotte: 451.000 telespettatori con 4.3%.

Su Canale 5 Council of dads: 696.000 con 7.2% e 362.000 con 6.2%.

Su Italia 1 Il film Creature del terrore: 326.000 con 6.4%

Su TV8 Kick-Ass: 259.000 con 2.8%. 259.000 con 2.8%.