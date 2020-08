Ascolti Tv giovedì 27 agosto 2020. Il film con Terence Hill Un passo dal cielo – Io ti salverò vince la serata. Clamoroso flop per il Festival di Castrocaro che si ferma a 4.9% su Rai 2. Ecco, nei dettati il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 27 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 Un Passo dal Cielo – Io ti salverò ha conquistato 2.138.000 con 13.1%

Su Rai 2 il 63° Festival di Castrocaro ha ottenuto 750.000 spettatori con 4.9%

Su Rai 3 Hudson & Rex: 658.000 con 3.5% e 655.000 con 3.8%.

Su Canale 5 Zelig ha siglato, in replica, 1.851.000 spettatori con 11%.

Su Rete 4 Il film The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca: 1.037.000 con 6.7%.

Su Italia 1 Chicago Med: 1.113.000 telespettatori con 6.8%.

Su La 7 In Onda Focus ha registrato 506.000 con 3%.

Su Tv8 Il film Attacco glaciale: 510.000 telespettatori con 2.9%.

Su NOVE Il film Un uomo innocente: 331.000 persone con 2%.

Ascolti Tv giovedì 27 agosto 2020, la fascia preserale Cresce l’ascolto di Little murders su La7.Sono gialli ispirati ai romanzi di Agatha Christie Su Rai 1 Reazione a Catena -L’Intesa Vincente: 2.116.000 con 19.5%. Il game: 3.379.000 con 23.9%. Su Rai 2 Bull: 909.000 telespettatori con 5.5%. Su Rai 3 Blob segna 760.000 con 4.5%. Voxpopuli 774.000 con 4.3% Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti: 1.274.000 con 12.3%. mentre The Wall: 2.070.000 con 15.3%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 650.000 con 4.1%. Su Italia 1 Dr. House ha registrato 497.000 con 3.2%. Su La 7 Little Murders: 124.000 spettatori con 1.1% Su Tv8 4 Ristoranti: 240.000 spettatori con 1.5% Ascolti Tv giovedì 27 agosto 2020, l’access prime time Ottimi risultati per Rete 4 con Stasera Italia News Su Rai 1 Techetechetè conquista 3.504.000 spettatori con 18.6% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 965.000 con 5.1%. Su Rai 3 Un Posto al Sole appassiona 1.250.000 fan con 6.6% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.685.000 persone con 14.2%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.056.000 con 5.7% e 1.137.000 con 6.1%. Su Italia 1 C.S.I. 10 ha registrato 815.000 con 4.4%. Su La 7 In Onda ha interessato 937.000 persone con 5% Su Tv8 4 Ristoranti: 459.000 telespettatori con 2.5%. Su NOVE Little Big Italy: 220.000 con 2%.

Ascolti Tv giovedì 27, daytime mattutino

Cala L’aria che tira estate su La7. Testa a testa tra Rai 1 e Canale 5

Su Rai 1 C’è tempo per… 637.000 con 13.1%.

Su Rai 2 Crociere di nozze: 436.000 telespettatori con 5%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 349.000 spettatori con 7.2%

Su Canale 5 Forum: 1.049.000 telespettatori con 13.1%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 130.000 con 2.1% e 238.000 con 2.1%

Su Italia 1 Motive ha registrato 214.000 con 2.9%.

Su La 7 L’Aria che tira Estate 260.000 con 4.3%. L’Aria che tira Oggi Estate 368.000 con 3.3%.

Su Tv8 Ogni Mattina: 87.000 con 1.7%. Ogni mattina dopo il Tg 122.000 con 0.9%

Ascolti Tv giovedì 27, day time pomeridiano

Diaco ancora sotto il 10%. Bene il pomeriggio di Tv8

Su Rai 1 Io e Te: 1.113.000 con 9.4%. Il Paradiso delle Signore 1.030.000 con 10.6%. Vita in Diretta estate:1.268.000 con 14.4%

Su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul: 604.000 con 5%

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 615.000 con 6.8%.

Su Canale 5 Daydreamer: 2.396.000 con 20.5%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 728.000 con 5.9%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 925.000 con 6.7%

Su La 7 Il film Sulle tracce dell’assassino: 211.000 con 1.8%.

Su Tv8 arriva a 253.000 con 2.9%.Vite da Copertina: 127.000 con 1.4% La sposa perfetta: arriva a 253.000 con 2.9%.127.000 con 1.4%

Ascolti Tv giovedì 27, seconda serata

Repliche e film anche in seconda serata

Su Rai 1 Il film Il mio nome è nessuno: 448.000 con 7.8%.

Su Rai 2 Il film Ragazze di zucchero: 212.000 con 4.2%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte Estate: 338.000 telespettatori con 2.5%.

Su Canale 5 Rise: 492.000 spettatori con 5.6%.

Su Rete 4 Non è mai troppo tardi: 189.000 con 3.8%

Su La 7 Propaganda Live Corsi di recupero:114.000 con 1.8%.