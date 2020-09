Nuovi campioni a Reazione a catena ed il 23.8% di share

Su Canale 5 The Wall – Protagonisti: 1.390.000 con 11%. Il game: 2.359.000 con 14.6%

Su La 7 Little Murders: 148.000 telespettatori con 1.1%

Ascolti Tv lunedì 31 agosto 2020, l’access prime time

Bene Guess my age e Deal with it

Su Rai 1 Techetechetè ottiene 3.724.000 con 16.7%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 948.000 persone con 4.2%.

Su Rai 3 Vox Populi 992.000 con 4.7%. Un posto al sole 1.439.000 con 6.4%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.341.000 con 14.9%.

Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.424.000 con 6.6% e 1.550.000 con 6.9%

Su Italia 1 CSI ha registrato 1.041.000 telespettatori con 4.8%.

Su La 7 In Onda ha interessato 1.257.000 persone con 5.6%

Su Tv8 Guess My Age nuova edizione: 494.000 spettatori con 2.2%.