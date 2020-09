Daytime Rai 1 autunno 2020 - Diretta conferenza stampa, nuovi programmi

Questa mattina, alle 12:00, Rai 1 presenta nella sede di Viale Mazzini i programmi previsti per il daytime dall’autunno 2020. Molte novità per le trasmissioni della mattina e del pomeriggio, anche se la rete non cambia in maniera sostanziale l’impostazione del palinsesto. Tra i conduttori, assenze eccellenti e chiacchierate, ma anche ritorni ed esordi interessanti. La nuova programmazione va in onda da lunedì 7 settembre.

Daytime Rai 1 autunno 2020 – Nuovi programmi mattina e pomeriggio

Il Direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha voluto una piccola rivoluzione nel daytime della nuova stagione. Alla presentazione dei palinsesti, lo scorso 17 luglio, ha annunciato nuovi programmi e cambi alla conduzione per la mattina e il pomeriggio della rete.

Un punto fermo dell’autuno 2020 è il ritorno di Antonella Clerici, alle 12, con È sempre mezzogiorno. Sostituisce La prova del cuoco, chiuso dopo vent’anni. Resta fuori dal palinsesto Elisa Isoardi, così come non trovano spazio al pomeriggio Lorella Cuccarini e Caterina Balivo. Per La vita in diretta, conduzione in solitaria di Alberto Matano. Mentre, alle 14:00, Viene da me è sostituito dall’esordio di Serena Bortone con Oggi è un altro giorno.

La defezione di Lorella Cuccarini ha alimentato malumori, tra screzi con i collaboratori e presunti sgarri di natura politica. Il Direttore Coletta ha motivato la scelta con la necessità di dare un taglio più giornalistico a La vita in diretta. Discorso simile per La Prova del cuoco, dove il problema, però, erano gli ascolti di un format che ha fatto il suo tempo.

Infine, a Uno mattina arrivano in conduzione i giornalisti Monica Giandotti e Marco Frittella.

Uniche conferme in blocco nel daytime di Rai 1 per l’autunno 2020 sono Storie Italiane di Eleonora Daniele, la mattina, e Il Paradiso delle signore, nel pomeriggio.

Il palinsesto di Rai 1, dunque, mantiene la struttura della passata stagione. Azzarda cambiamenti negli ingredienti, ma non stravolge il tono della sua linea editoriale.

Seguiamo insieme la conferenza stampa per le anticipazioni sui nuovi programmi.

La diretta della conferenza stampa

Il primo a prendere la parola in apertura di conferenza stampa è il Direttore di Rai 1, Stefano Coletta. Si dice emozionato, viste le scommesse sui cinque volti che secondo lui sono la rappresentazione contemporanea del servizio pubblico. Si tratta di Serena Bortone, Eleonora Daniele, Monica Giandotti, Marco Frittella e Alberto Matano.

Il Direttore: “Sono molto orgoglioso di queste persone perché posso dire di conoscerle bene, so qual è la loro storia. Sono persone che hanno fatto una lunga gavetta ed ho voluto sceglierli tutti giornalisti perché voglio che la rete ammiraglia sia sempre più servizio pubblico informativo. Stiamo attraversando una fase storica che ci pone in una situazione di fragilità, in un percorso in cui non sappiamo quali passi fare. Allora, ci sono temi troppo importanti che vanno veicolati con sobrietà, onestà e attenzioni alle fonti. Avremo il tema della scuola, le elezioni, avremo il tema economico”.

Prosegue: “Questi cinque volti saranno lo specchio del Paese. Daranno risposte eleganti, senza protagonismi e mettendosi al servizio della platea. Tuttavia, ho chiesto loro di essere anche televisivi, con quote di infotaiment”.

Eleonora Daniele racconterà l’Italia dopo un’estate ricca di casi di cronaca drammatici. La specificità politica di Serena Bortone, conclude il Direttore, sarà arricchita dagli incontri. Infine, il racconto in diretta di Alberto Matano con una struttura nettamente più giornalistica rispetto al passato, ma con una quota di intrattenimento.

Unomattina con Monica Giandotti e Marco Frittella

Monica Giandotti: “Ringrazio Rai 1 e il Direttore Coletta per avermi lanciato questa sfida. Cercherò di interpretarla con rigore e orgoglio. La missione delle morning news è cruciale per gli italiani e in questa fase il rigore sugli approfondimenti è fondamentale”.

Marco Frittella: “Credo saremo una bella coppia. Anch’io ringrazio il Direttore Coletta e il Direttore Carboni del Tg1 per avermi concetto la possibilità. Sono quasi tremila le puntate di Unomattina, tra le più longeve trasmisisoni della Rai. Dovremo lavorare su due binari: innovare e mantenere il pubblico storico. Saranno fondamentali l’immediatezza e la freschezza, lontane da un prodotto precotto”.

Daytime Rai 1 autunno 2020 – Storie Italiane e Oggi è un altro giorno

Eleonora Daniele ringrazia l’azienda per la vicinanza e la disponibilità mostrata durante la sua recente gravidanza. Poi, parla del suo programma: “Storie Italiane continuerà ad essere uno spazio informativo. Vogliamo raccontare la storia della gente comune, con le problematiche quotidiane. Ma proveremo anche a raccontare il bisogno di speranza in una fase delicata come questa. La televisione e il servizio pubblico devono anche regalare una visione ottimistica”. Infine, la conduttrice spiega di aver ricevuto molte storie durante il lockdown e di volerle approfondire.

Ora, Serena Bortone presenta il suo nuovo programma, Oggi è un altro giorno. “In trasmissione porteremo la notizia, ma ci piacerebbe raccontare storie e personaggi simbolo di riscatto. non necessarimente di successo, ma di riscatto sì. La narrazione sarà sicuramente molto empatica, curiosa, attenta alle spigolature. Rai 3 mi ha insegnato l’onestà, la precisione e credo siano l’essenza del Servizio pubblico che porterò anche a Oggi è un altro giorno. Racconteremo il lockdown e l’epidemia, ma parleremo soprattutto di altro.

Daytime Rai 1 autunno 2020 – Alberto Matano conduce La vita in diretta

Alberto Matano: “Parlare de La vita indiretta non può prescindere dall’esperienza di quest’anno. L’epidemia per me è stata la conferma del senso altissimo del mio lavoro e dell’importanza di averlo scelto. Ho capito che siamo stati per il pubblico lo sguardo sulla realtà, l’informazione, ma abbiamo anche intrattenuto. E allora questa esperienza è stata la base da cui sono partito per progettare la nuova stagione.

Saremo in onda dalle 17:05, recuperando lo spirito del programma e insieme a me ci saranno tutti i gli inviati. Rischiano ogni giorno per raccontarci l’Italia e saranno il cuore della trsmissione. La vita in diretta sarà la casa del Servizio pubblico. Ci sarà la novità del momento di inchiesta, le analisi del giorno e poi tutto ciò che non trova spazio nelle news. Saremo più ruvidi del solito, ma lo faremo con sorriso, rigore e respondabilità”.

Le domande giornalisti

Si è letto di un possibile cambio per quanto riguarda il capo struttura a La vita in diretta. Cosa è successo?

Alberto Matano: “Il Direttore Coletta ha nominato tre nuovi Capi struttura per esigenze aziendali che nulla hanno a che fare con presunti problemi tra me e Stefano Rizzelli. Consiglio al giornalista che ha dato la notizia di darsi alla fiction”.

SI rivolge direttamente al girnalista che ha riportato la notizia: “Ho fatto il cronista politico per tanti anni, conosco le regole e mi hanno insegnato che quando arriva un’indiscrezione, per prima cosa si deve andare alla fonte. Nessuno ha chiamato per chiedermi qualcosa e poi è stato riportato un virgolettato non mio. Non basta la non-smentita. Forse Stefano Rizzelli non ha risposto per motivi personali, visto che è via per quello. Merita rispetto”.

Il giornalista, presente in sala, specifica di aver contattato l’ufficio stampa de La vita in diretta, senza ricevere risposta.

Daytime Rai 1 autunno 2020 – I conduttori sono tutti giornalisti

Coletta, puntare sui giornalisti può spaventare il pubblico? Quando inizierà il programma di Antonella Clerici?

Stefano Coletta: “Ritengo esista una diversificazione dell’offerta nel daytime di Rai 1. È vero, per la prima volta sei giornalisti occupano tutto il daytime. Ma sfido chiunque a mettere in dubbio le loro capacità nel fare anche infotainment. Ad esempio, ne La vita indiretta ci sarà una parte di alleggerimento che saprà molto divertire. Alberto Matano ha richiamato Photoshow e credo che sia un paragone azzeccato.

Stesso discorso per Serena Bortone, che vi farà scoprire un suo lato ironico e romantico. La scelta di questi volti non solo va nella chiave informativa, ma va anche in quella emotiva”.

Parla, poi, di È sempre mezzogiorno, il nuovo programma di Antonella Clerici. Annuncia: “Partirà il 28 settembre da Milano. Ha una struttura scenica complicata e anche per le norme anti-Covid abbiamo avuto bisogno di più tempo. Intanto, continua ad andare in onda C’è tempo per… con Beppe Convertini e Anna Falchi. Sempre il 28 settembre torna anche L’eredità.

Per quel che riguarda Stefano Rizzelli, vi dico che tornerà presto alla guida dei suoi programmi”.



Siete tutti giornalisti attenti all’attualità. Non c’è il rischio di sovrapporsi? Come farete?

Serena Bortone: “Ciascuno lo farà a proprio modo. Poi, se rischiamo la sovrapposizione vorrà dire che ci telefoneremo. Non sarà questo il problema”.

Coletta: “Ciascun programma dipende molto dalla cifra che ognuno mette dentro. Ogni idea, ogni format lo riconoscerete per le sue specificità”.

Ballando con le stelle quando va in onda



Direttore Coletta, qual è la situazione di Ballando con le Stelle?

Coletta: “Ballando dovrebbe partire sabato 12 settembre. Ieri è stato effettuato il terzo tampone a tutto il cast e al gruppo di lavoro. Sono risultati tutti negativi, tranne i due positivi dei giorni scorsi. Oggi verificheremo la data del rientro all’Auditorium e poi potremo dire qualcosa di più preciso. Comunque, ci auguriamo tutti di poter partire il 12 settembre. La Rai non decide in autonomia, ma con la ASL di competenza. Decideremo anche con loro, a breve”.

Serena Bortone, nel suo programma avrà uno spazio politico fisso?

Serena Bortone: “La politica ci sarà quando serve. Cerco innanzitutto le persone che possano dare le risposte giuste. Solo quando sarà la politica a poterlo fare coinvolgerò anche i politici. Anche perché, voglio raccontare un lato di me diverso da quello legato alla politica che avete sempre visto”.

Regole anti covid – Torna il pubblico in studio?

Dal punto di vista regole anti-covid, come sarà l’organizzazione? Torneranno pubblico e ospiti in studio?

Coletta: “Voglio sottolineare come l’azienda ha affrontato l’emergenza in maniera impeccabile. Dopo il lockdown, l’azienda ha stabilito che per ogni fase di un programma possono essere in studio tre ospiti oltre a conduttore e al cast fisso. Questa è la regola del momento, poi vederemo in base agli sviuluppi della pandemia. A proposito di ospiti, ho chiesto ai conduttori di inserire nuovi volti e nuove voci”.

Non si parla quasi mai del programma Il Caffè. Perché?

Coletta: “Ci tengo a precisare di sentirmi orgoglioso delle scelte che ho fatto, compresa quella di aver confermato Pino Strabioli e Roberta Ammendola. Tonrano sabato 12 settembre, perché hanno avuto un grandissimo successo questa estate e sono andati anche oltre tutte le mie aspettative. Ci sono profili che fanno una gavetta lunghissima nella nostra azienda e dare la possibilità di far vedere volti nuovi come quello di Roberta Ammendola è una soddisfazione”.

La conferenza stampa finisce qui.