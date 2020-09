Ascolti Tv martedì 1 settembre 2020. L’ultima puntata di Superquark raggiunge il 13.3%. Si chiude, su Canale 5, la trilogia Windstorm, in replica. L’esordio di 4 Ristoranti su Sky Uno con Bruno Barbieri si ferma a 1.4% di share. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 1 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Superquark, ultima puntata: ha registrato 2.483.000 persone con 13.3%.

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha siglato 1.297.000 telespettatori con 6.5%.

Su Rai 3 Il film Il film Un profilo per due ha registrato 974.000 persone con 44.3%.

Su Canale 5 Windstorm 3 – Ritorno alle Origini: 1.945.000 spettatori con 10.8%.

Su Rete 4 Il film SMS – Sotto mentite spoglie: 1.172.000 telespettatori con 6%.

Su Italia 1 Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa: 1.058.000 con 5.9%.

Su La 7 In Onda Focus ha registrato 569.000 persone con 3.1%.

Su Tv8 Il film Bed & Breakfast: 478.000 telespettatori con 2.4%.

Su NOVE Il film Apocalypto ha registrato 510.000 persone con 2.9%.

Su Real Time Primo Appuntamento: 732.000 spettatori con 3.4%

Ascolti Tv martedì 1 settembre 2020, la fascia preserale Record per le repliche di Doctor House al 4% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.378.000 con 21.1%. Il game: 3.850.000 con 25.3% Su Rai 2 Castle ha registrato 880.000 telespettatori con 4.9%. Su Rai 3 Blob sigla 844.000 spettatori con 4.5% Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti segna 1.368.000 spettatori con il 13% di share e The Wall 2.139.000 con il 14.9% di share. Su Rete 4 Tempesta d’amore: 718.000 telespettatori con 4.1%. Su Italia 1 Dr. House ha registrato 670.000 telespettatori con 4%. Su La 7 Little Murders: 117.000 spettatori con 1.1% Su Tv8 4 Ristoranti: 348.000 persone con 2% Ascolti Tv martedì 1 settembre 2020, l’access prime time Ottimi risultati per l’access prime time di Tv8 e Nove Su Rai 1 Techetechetè ottiene 3.949.000 persone con 18.1% Su Rai 2 Tg2 Post: 1.075.000 spettatori con 4.9% Su Rai 3 Vox Populi: 937.000 con 4.6%. Un Posto al Sole: 1.423.000 con 6.5% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.938.000 spettatori con 13.5%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.183.000 con 5.7% e 1.338.000 con 6.1% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.024.000 telespettatori con 4.8% Su La 7 In Onda ha interessato 1.153.000 persone con 5.3% Su Tv8 Guess my Age: 584.000 spettatori con 2.7% Su NOVE Deal with It -Stai al gioco: 538.000 spettatori con 2.5%.

Ascolti Tv martedì 1, daytime mattutino

Ultima puntata delle repliche di Forum al 14.4%

Su Rai 1 C’è tempo per… 720.000 con 14.9%

Su Rai 2 Crociere di nozze Lisbona: 421.000 telespettatori con 4.8%.

Su Rai 3 Agorà Estate convince 382.000 persone con 7.6%

Su Canale 5 Forum: 1.161.000 telespettatori con 14.4%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 127.000 con 2% e 261.000 con 2.3%

Su Italia 1 Motive: 147.000 spettatori con 2%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 271.000 con 4.6% e 334.000 con 2.9%

Su Tv8 Ogni Mattina: 102.000 con 1.9%. Ogni mattina Dopo il TG: 130.000 con 0.9%

Ascolti Tv martedì 1, day time pomeridiano

Cresce Vite da copertina, seconda puntata con la Cancellieri

Su Rai 1 La Vita in Diretta Estate 1.219.000 con 9.7% e 1.154.000 con 13.2%.

Su Rai 2 Tour in diretta: 592.000 con 5%. Tour all’arrivo 1.049.000 con 11.9%.

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 655.000 con 7.3%.

Su Canale 5 .Daydreamer 2.425.000 con 20.6%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 716.000 telespettatori con 5.6%

Su Italia 1 a vita secondo Jim: 399.000 con 4.6%.

Su La 7 Little Murders ha ottenuto 110.000 spettatori con 1.3%.

Su Tv8 Vite da Copertina: 181.000 spettatori con 2.1%

Ascolti Tv martedì 1, seconda serata

Drugs al 9%

Su Rai 1 Drugs – Sostanze Tossiche: 652.000 spettatori con 9%

Su Rai 2 Il commissario Voss 137.000 con 3.1%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte Estate: 370.000 telespettatori con 22.4%.

Su Canale 5 Il film Come ammazzare il capo… e vivere felici: 450.000 con 7.5%

Su Rete 4 Il film E adesso sess0: 350.000 telespettatori con 4.5%.