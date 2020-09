Ascolti Tv mercoledì 2 settembre 2020. Carlo Conti e Vanessa Incontrada vincono la serata per Rai 1. Canale 5 al di sotto del 10%. Buon esordio della terza stagione di The good doctor su Rai 2. Ecco, nei dettagli, il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 2 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Seat Music Awards 2020: 4.094.000 telespettatori con 22.2%.

Su Rai 2 The Good Doctor 3 in prima visione: 1.477.000 con 7%

Su Rai 3 Capri Revolution: 797.000 spettatori con 3.9%.

Su Canale 5 Il Generale Dalla Chiesa: 1.582.000 spettatori con 9.7%

Su Rete 4 Qualcosa di cui… Sparlare: 793.000 telespettatori con 4.1%

Su Italia 1 Acts of Violence ha siglato 1.148.000 spettatori con 5.7%

Su La 7 Atlantide: 427.000 con 2.3%. D-Day Il giorno più lungo: 521.000 con 2.6%

Su NOVE Avanposti è visto da 468.000 telespettatori con 2.2%.

Ascolti Tv mercoledì 2 settembre 2020, la fascia preserale Reazione a catena oltre il 25%. Il secondo episodio di Doctor House arriva al 4.3%. Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.326.000 con 20.3% e 3.982.000 con 25.5% Su Rai 2 Hawaii Five O ha raccolto 555.000 persone con 4.1% Su Rai 3 Blob sigla 797.000 spettatori con 4%. Su Canale 5 The Wall – Protagonisti: 1.168.000 con 10.7% e 2.037.000 con 13.8% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 749.000 telespettatori con 3.9%. Su Italia 1 Dr House: 574.000 con 3.9% e 840.000 spettatori con 4.3% Su La 7 Little Murders ha ottenuto 131.000 spettatori con 1.1% Ascolti Tv mercoledì 2 settembre 2020, l’access prime time Qui Venezia Cinema al 5.3% Su Rai 1 Seat Music Awards presentazione: 4.160.000 con 18.5%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 988.000 persone con 4.4%. Su Rai 3 Qui Venezia Cinema 1.145.000 con 5.3%. Un Posto al Sole 1.490.000 con 6.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.175.000 con 14.2%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.211.000 con 5.6% e 1.287.000 con 5.7%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.255.000 telespettatori con 5.6%. Su La 7 In Onda ha interessato 1.104.000 persone con 4.9%. Su Tv8 Guess My Age ha registrato 514.000 persone con 2.3%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 511.000 spettatori con 2.3%

Ascolti Tv mercoledì 2, daytime mattutino

La prima puntata inedita di Forum al 13%. Ogni mattina dopo il Tg8 sotto 1%

Su Rai 1 UnoMattina Estate: 810.000 con 16.2%. C’è tempo per… 672.000 con 12.8%.

Su Rai 2 Crociere di nozze Sardegna: 451.000 telespettatori con 5.1%

Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato 330.000 con 6.3%

Su Canale 5 Forum ha coinvolto 1.077.000 persone con 13%.

Su Rete 4 La signora in giallo 510.000 persone con 3.5%

Su La 7 Coffee Break 187.000 con 3.6%

Su Tv8 Ogni Mattina: 104.000 con 1.9%. Ogni Mattina Dopo il TG: 117.000 con 0.8%.

Ascolti Tv mercoledì 2, day time pomeridiano

Sempre buoni gli ascolti del Tour de France. Crolla, invece, Vite da copertina con la Cancellieri

Su Rai 1 La Vita in Diretta Estate: 1.349.000 con 14.6%.

Su Rai 2 Tour de France: Tour in Diretta 507.000 con 4.3%; Tour all’arrivo 908.000 con 9.9%.

Su Rai 3 Passepartout 483.000 con 4.2%. Geo Magazine ha registrato 758.000 con 8%

Su Canale 5 Daydreamer 2.369.000 con 19.7%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 735.000 telespettatori con 5.7%

Su Italia 1 La vita secondo Jim 391.000 con 4.3%.

Su La 7 Little Murders 131.000 persone con 1.1%.

Su Tv8 Hotel Cupido: 328.000 con 3.5%. Vite da Copertina: 119.000 con 1.3%.

Ascolti Tv mercoledì 2, seconda serata

Ancora film in seconda serata.

Su Rai 1 Una vita da star ha registrato 562.000 con 9.5%.

Su Rai 2 Il commissario Heller 184.000 con 2.1%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 350.000 spettatori con 3%

Su Rete 4 Il film Ti odio, ti lascio, ti… 235.000 con 3.7%.