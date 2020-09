Questa sera, giovedì 3 settembre, Rai 3 trasmette in prima serata due nuovi episodi di Hudson & Rex.

La serie tv canadese si ispira a Il commissario Rex. Il telefilm austriaco degli Anni Novanta, aveva ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico internazionale raccontando il rapporto intenso e simbiotico tra un uomo ed il proprio quattrozampe. Infatti il protagonista della serie, Charlie Hudson, è particolarmente legato al suo pastore tedesco Rex che lo aiuta a risolvere anche i casi più complessi grazie al suo particolare fiuto.

In Italia la messa in onda degli episodi della prima stagione era iniziata la scorsa estate su Rai 3. Ma la rete generalista ne aveva trasmessi solo otto. Adesso la stagione viene completata con una programmazione differente rispetto alla disposizione originaria canadese.

Gli episodi in onda questa sera sono Strani fenomeni e Giustizia cieca. Strani fenomeni è l’ultimo episodio della prima stagione. Mentre Giustizia cieca è il terzo episodio della seconda serie.

Hudson & Rex 3 settembre- trama di Strani fenomeni

Nella trama di Strani fenomeni, due ragazzi perdono la vita in un incidente stradale. Dopo essere stati accecati da una luce abbagliante che sembrava provenire dal cielo, la loro automobile finisce per schiantarsi contro un palo. Nonostante si sia trattato solo di un evento drammatico, Charlie Hudson è convinto che dietro la tragedia si nasconda una verità differente. E così inizia ad indagare assieme a Rex. Nel corso delle ricerche il detective scopre che un inventore, dopo anni di lavoro, è riuscito a costruire un potente macchinario che sarebbe in grado di lanciare dei forti impulsi elettromagnetici.

E’ la pista giusta per scoprire quanto è realmente accaduto.

Hudson & Rex- trama Giustizia Cieca

Nella trama di Giustizia Cieca, il detective Charlie Hudson deve indagare sulla morte di uomo il cui corpo viene rinvenuto nel porto, all’interno di un container. Gli inquirenti sospettano che si tratti di regolamento di conti legato al mondo del contrabbando. Per accelerare i tempi e arrivare prima alla risoluzione del caso, Hudson viene affiancato da una nuova collega per ordine di Donovan.

Ma la loro collaborazione risulta più complicata del previsto. Infatti Charlie è abituato a lavorare solo con Rex e non ama condividere le sue indagini con altri. Ma nonostante un inizio burrascoso, il rapporto tra i due migliora al punto da suscitare la gelosia di Rex e del capo della scientifica Sarah Truong.

Il cast completo di Hudson & Rex

John Reardon : Charlie Hudson,

: Charlie Hudson, Kevin Hanchard : Joe Donovan,

: Joe Donovan, Mayko Nguyen: Sarah Truong,

Sarah Truong, Charlotte Hegele : Abby Cleese,

: Abby Cleese, Justin Kelly : Jesse,

: Jesse, Diesel vom Burgimwald: Rex.

Gli episodi di Hudson & Rex sono disponibili on demand sulla piattaforma RaiPlay.