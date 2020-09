Ascolti Tv lunedì 7 settembre 2020. Daydreamer in prima serata conquista il pubblico femminile contro la Nations League.Nella giornata degli esordi del day time da segnalare Oggi è un altro giorno con Serena Bortone al di sotto del 10%. Ecco i risultati dell’Auditel per tutti i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 7 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Paesi Bassi – Olanda per la Nations League: 6.076.000 spettatori con 25.98%

Su Rai 2 ll film Ritorno al Marigold Hotel ha registrato 1.009.000 telespettatori con 4.8%.

Su Rai 3 Presa Diretta ha interessato 897.000 spettatori con 4.33%

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno ha coinvolto 2.492.000 spettatori con 13.3%

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 849.000 telespettatori con 5.1%.

Su Italia 1 Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di ossa: 868.000 spettatori con 5.3%

Su La 7 Il Giurato ha registrato 556.000 spettatori con 2.56%.

Su Tv8 Gomorra 3 interessa 768.000 spettatori con 3.5%.

Su NOVE Un Amore a 5 Stelle ha raccolto 784.000 persone con 3.7%

Su Real Time Vite al Limite: e poi...436.000 con 1.92%. Clinica per Rinascere: 436.000 con 3%.

Ascolti Tv lunedì 7 settembre 2020, la fascia preserale Esordio basso per Caduta libera Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.354.000 con 19.39% e 3.898.000 con 23.85% Su Rai 2 Castle ha registrato 832.000 telespettatori con 4.3%. Su Rai 3 Blob sigla 857.000 spettatori con 4.11%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.742.000 con 14.86%. Caduta Libera: 2.639.000 con 16.98% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 753.000 telespettatori con 3.9%. Su Italia 1 Dr House: 438.000 con 2.89% e 672.000 con 3.3% Su La 7 Little Murders ha coinvolto 1119.000 con 0.9% Su Tv8 4 Ristoranti: 162.000 con 1.3% e 268.000 con 1.4%. Ascolti Tv lunedì 7 settembre 2020, l’access prime time Testa a testa tra Otto e mezzo e Stasera Italia. Vince la Gruber nel primo scontro di stagione Su Rai 1 in corso la partita Paesi Bassi – Italia conclusa con la vittoria degli Azzurri con una rete di vantaggio Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.236.000 telespettatori con 5.1%. Su Rai 3 .Qui Venezia Cinema 1.090.000 con 4.8%. Un posto al sole 1.615.000 con 6.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.499.000 spettatori con 14.64%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.211.000 con 5.3% e 1.236.000 con 5.1%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.012.000 telespettatori con 4.3%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.315.000 persone con 5.6% Su Tv8 Guess My Age ha giocato con 497.000 spettatori con 2.1%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco ha ottenuto 377.000 spettatori con 1.6%

Ascolti Tv lunedì 7, daytime mattutino

Gli esordi del day time in linea con il passato. Crolla C’è tempo per…nella nuova collocazione del mezzogiorno

Su Rai 1 Uno Mattina: 760.000 con 16.43%. Storie Italiane: 736.000 con 14.44% e 947.000 con 14.86%. C’è Tempo Per…1.087.000 con l’8.99%

Su Rai 2 La Nave dei Sogni Minorca: 590.000 spettatori con 6.39%

Su Rai 3 Agorà: 413.000 con 7.92% Elisir: 364.000 con 5.71%. Quante Storie: 748.000 con 6.3%. Passato e Presente: 501.000 con 3.17%.

Su Canale 5 Mattino Cinque: 641.000 con 12.6% e 683.000 con 13.6%. Forum: 1.200.000 telespettatori con 13.93%.

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 543.000 spettatori con 3.5%

Su Italia 1 The Mentalist: 169.000 spettatori con 3.1%

Su La 7 L’Aria che Tira: 291 .000 con 4.59% e 461.000 con 3.77%

Su Tv8 Ogni Mattina: 73.000 con 1.3%. Ogni Mattina Dopo il TG: 147.000 con 1%.

Ascolti Tv lunedì 7, day time pomeridiano

Prima puntata al ribasso per Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Matano sipera di poco la D’Urso.

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.295.000 con 9.99%. Il Paradiso delle Signore 1.620.000 con 15.12%. La Vita Diretta: 1.596.000 con 16.52%

Su Rai 2 Tirreno Adriatico di Ciclismo: 436.000 con 3.48%.

Su Rai 3 Geo: 699.000 con 7.10%.

Su Canale 5 Uomini e Donne: 2.790.000 con 22.66%. Pomeriggio Cinque: 1.499.000 con 15.2% e 1.433.000 con 14.2%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum 706.000 telespettatori, 5.28%

Su La 7 Tagadà: 310.000 spettatori con 2.6%

Su Tv8 Vite da Copertina: 146.000 spettatori con 1.5%.

Ascolti Tv lunedì 7, seconda serata

Una pezza di Lundini al 3.06%

Su Rai 1 Overland 21 è scelto da 430.000 spettatori con 5.13%

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini: 386.000 con 3.06%. Stracult Live Show: 138.000 con 1.9%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte: 356.000 telespettatori con 4.73%.

Su Canale 5 Council of Dads: 663.000 spettatori con 9.38%