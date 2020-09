Ascolti Tv martedì 8 settembre 2020. Per Rai 1 la stagione delle repliche non è ancora finita. Canale 5 sotto il 10%. I tre talk del martedì esordiscono in perfetto equilibrio. La sorpresa è Boss in incognito che, con la conduzione di Max Giusti conquista, con la prima puntata il 10.63%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 8 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Enrico Piaggio – Un Sogno Italiano ha siglato, in replica, 2.163.000 spettatori con 10.82%

Su Rai 2 Boss in Incognito: 2.188.000 spettatori con 10.63%

Su Rai 3 #cartabianca: 1.004.000 telespettatori con 5.43%

Su Canale 5 Windstorm 4: il vento sta cambiando: 1.881.000 con 9.92%

Su Rete 4 Fuori dal Coro: 890.000 spettatori con 5.82%

Su Italia 1 Francia-Croazia per la Nation League: 1.293.000 con 5.8%

Su La 7 DiMartedì ha registrato 1.062.000 spettatori con 5.54%

Su Tv8 Django Unchained: 596.000 spettatori con 3.56%.

Su NOVE Joker Wild Card ottiene 426.000 persone con 2.16%

Ascolti Tv martedì 8 settembre 2020, la fascia preserale Cresce Caduta libera ancora alla ricerca di un vero campione Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.196.000 con 18.95% e 3.714.000 con 24% Su Rai 2 Svezia – Italia U21,Qualificazioni Euro 2021: 491.000 con 3.38%. Su Rai 3 Blob è scelto da 902.000 spettatori con 4.61%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.717.000 con 15.54%. Il game: 2.717.000 con 18.4% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 737.000 con 4.1% Su Italia 1 Dr House: 415.000 con 2.9% e 712.000 con 3.7% Su La 7 Little Murders ha ottenuto 127.000 spettatori con 1.03% Ascolti Tv martedì 8 settembre 2020, l’access prime time Salgono gli ascolti di Un posto al sole. Otto e mezzo vince su Stasera Italia news ma di poco Su Rai1 Techetechetè: 3.592.000 telespettatori con 15.85%. Su Rai 2 TG2 Post ha interessato 915.000 spettatori con 3.98%. Su Rai 3 Qui Venezia Cinema: 1.046.000 con 4.97%. Un Posto al Sole: 1.620.000 con 7.17%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.075.000 spettatori con 13.56%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.284.000 con 6% e 1.278.000 con 5.57%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.564.000 persone con 6.93% Ascolti Tv martedì 8 settembre 2020, daytime mattutino

Crolla Agorà con Luisella Costamagna. Forum leader della fascia oraria

Su Rai 1 UnoMattina: 726.000 con 15,70%. Storie Italiane 683.000 con 13.88% e 795.000 con 12.80%. C’è tempo per… 1.084.000 con 9.11%.

Su Rai 2 La nave dei sogni Minorca: ha coinvolto 513.000 persone con 5.72%.

Su Rai 3 Agorà si ferma a 337.000 con 6.34%. Elisir: 356.000 con 5.76%

Su Canale 5 MattinoCinque: 680.000 con 12.76% e 589.000 con 11.96%. Forum: 1.308.000 con 15.52%.

Su Rete 4 La signora in giallo 517.000 con 3.43%

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 218.000 persone con 2.85%.

Su La 7 L’aria che tira 319.000 con 5.23%. L’aria che tira oggi 405.000 con 3.39%.

Ascolti Tv martedì 8, day time pomeridiano

Barbara D’Urso riprende la leadership del day time

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.305.000 con 10.12% della platea. Il Paradiso delle Signore: 1.612.000 con 15.04%. La Vita Diretta: 1.342.000 con 14.25%

Su Rai 2 Tour Diretta 466.000 con 3.59%. Tour all’Arrivo 956.000 con 9.6%

Su Rai 3 Geo 636.000 persone con 6.6%

Su Canale 5 Uomini e Donne: 2.631.000 con 21.83%. Pomeriggio Cinque:1.354.000 con 14.69% e 1.477.000 con 15.37%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 685.000 telespettatori con 5.13%

Su Italia 1 I Simpson ha raccolto 987.000 persone con 6.53% e 1.005.000 con 7.21%

Su La 7 Tagadà – Tutto quando fa politica: 242.000 con 2.03%

Ascolti Tv martedì 8 settembre 2020, seconda serata

Bruno Vespa si ferma a 8.14% con la ripartenza delle scuole e Giorgia Meloni.

Su Rai 1 Porta a Porta torna in video con 695.000 telespettatori con 8.14%.

Su Rai 2 Una pezza di Lundini: 501.000 con 3.61%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte ha registrato 343.000 con 4.61%.

Su Canale 5 Come Ammazzare il Capo 2 ha siglato 392.000 spettatori con 6.31%.

Su Rete 4 Festivalbar Story è scelto da 154.000 persone con 3.99%

Su Italia 1 Hitman: Agent 47 è visto da 324.000 persone con 3.94%