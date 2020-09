Ascolti Tv giovedì 10 settembre 2020. Esordio della grande fiction di Rai 1 con Claudio Amendola che sfiora il 20%. Chi vuol essere milionario si ferma a 11.6%. La prima puntata di Dritto e Rovescio dell’autunno, con il nuovo look di Paolo Del Debbio, umilia la concorrente Piazzapulita di Corrado Formigli su La7. Esordi anche su Tv8 e Nove. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per o pogrammi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 10 settembre 2020, il prime time

Su Rai 2 Io, tu, noi… Lucio: 1.195.000 telespettatori con 5.9%.

Su Rai 3 Il film Tre manifesti a Ebbing, Missouri ha registrato 1.082.000 con 5.2%.

Su Canale 5 Chi Vuol Esser Milionario? ha raggiunto 2.021.000 con 11.6%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio nuova edizione: 1.025.000 persone con 6.6%.

Su Italia 1 Chicago Med ha siglato 895.000 telespettatori con 4.9%.

Su La 7 Piazzapulita: 898.000 telespettatori con 4.7%.

Su Tv8 Il film 11 settembre – Senza scampo: 381.000 telespettatori con 1.8%.

Su NOVE Gino cerca chef prima puntata: 298.000 persone con 1.4%.

Ascolti Tv giovedì 10 settembre 2020, la fascia preserale In “Caduta libera” il game di Canale 5 Su Rai 1 Reazione a catena L’intesa vincente 2.376.000 con 20.4%. Il game: 4.056.000 con 25.5%, Su Rai 2 Castle ha registrato 780.000 telespettatori con 4.1%. Su Rai 3 Blob sigla 899.000 spettatori con 4.5% Su Canale 5 Caduta Libera: Inizia la sfida 1.476.000 con 13.3%. Il game: 2.474.000 con 16.3%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 836.000 con 4.5%. Su Italia 1 Dr. House: 402.000 con 2.7% e 742.000 con 3.7%. Su La 7 Little Murders ha registrato 117.000 persone con 0.9%. Su Tv8 4 Ristoranti: 176.000 con l’1.5% e 285.000 con 1.6% Ascolti Tv giovedì 10 settembre 2020, l’access prime time Sorpasso di Stasera Italia news su Otto e mezzo. In pericolo la leadership della Gruber. Su Rai 1 Techetechetè ottiene 3.856.000 spettatori con 17.1% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 838.000 persone con 3.7%. Su Rai 3 Qui Venezia Cinema 1.039.000 con 4.8%. Un posto al sole 1.642.000 con 7.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.170.000 con 14.1%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.334.000 con 6.1% e 1.601.000 con 7.1% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.066.000 telespettatori con 4.8%. Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 1.429.000 con 6.4% Su Tv8 Guess my age: 511.000 telespettatori con 2.3%. Su NOVE Deal With It ha registrato 473.000 persone con 2.1%.

Ascolti Tv giovedì 10 settembre 2020, daytime mattutino

Ogni mattina non regge la concorrenza con le morning news generaliste

Su Rai 1 UnoMattina: 685.000 con 14.6%. C’è Tempo Per…1.103.000 con 9.5%

Su Rai 3 Agorà: 402.000 spettatori con 7.6%. Mi Manda Rai3: 245.000 con 5%.

Su Canale 5 Forum: 1.351.000 telespettatori con 16.5%.

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 148.000 con 2.4% e 270.000 con 2.3%

Su Italia 1 The Mentalist: 284.000 spettatori con 3.8%

Su La 7 L’Aria che Tira: 302.000 con 5% e 438.000 spettatori con 3.7%

Su Tv8 Ogni Mattina: 59.000 1.1%. Ogni Mattina Dopo il TG: 133.000 con 0.9%.

Ascolti Tv giovedì 10, day time pomeridiano

La vita in diretta vince su Pomeriggio 5 con ampio margine.

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.230.000 con 9.6%. Il Paradiso delle Signore: 1.583.000 con 15.4%. La Vita Diretta: 1.366.000 con 15%

Su Rai 2 Tour de France: Tour Diretta: 358.000 spettatori con 2.7%.

Su Rai 3 Geo ha raccolto 653.000 spettatori con 7%.

Su Canale 5 Uomini e Donne: 2.507.000 con 21%. Pomeriggio Cinque: 1.084.000 con 12.5% e 1.233.000 con 13%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 859.000 spettatori con 6.5%

Su Italia 1 I Simpson: 954.000 con 6.4% e 1.028.000 con 7.4%

Su La 7 Tagadà ha interessato 267.000 spettatori con 2.3%.

Su Tv8 Aria di Primavera: 287.000 con 2.9%. Vite da Copertina: 156.000 con 1.7%

Ascolti Tv giovedì 10 settembre 2020, seconda serata

Porta a porta finalmente sopra il 10%

Su Rai 1 Porta a Porta: 834.000 spettatori con 10.5%

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini: 394.000 spettatori con 2.9%. Primo Set: 160.000 con 1.9%.

Su Rai 3 La Grande Storia Doc segna 495.000 con 3.7%.

Su Rete 4 Magic in The Moonlight: 136.000 spettatori con 3.7%.