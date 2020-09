Questa mattina, alla sede Rai di Viale Mazzini a Roma, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Domenica In. Lo storico programma domenicale condotto da Mara Venier torna a farci compagnia dal 13 settembre, alle ore 14 su Rai1.

Intervengono alla conferenza:

Stefano Coletta – Direttore Rai1

Mara Venier

Maria Teresa Fiore – Vice Direttore Rai1

Conferenza stampa Domenica in, 11 settembre 2020, tutte le dichiarazioni

Prende la parola il Direttore Coletta: “Quando sono con Mara, anche se ci riusciamo a vedere poco, mi mette una grandissima allegria e positività. Oggi uscendo di casa ero contento di venire a questa conferenza stampa. Mara è donna poliedrica ed è anche volto del servizio pubblico che anche nell’intrattenimento raggiunge sempre obiettivi di grande valore. La forza e la vittoria di Mara rispondono all’ingrediente principale del suo stile. Viene premiata l’autenticità.

Nell’ultima edizione Mara ha colto la proposta di continuare ad andare in onda con una programmazione più lunga, fino a fine giugno. Lei con forza e tenacia ha portato avanti uno spazio che ha informato e consolato. In una televisione di servizio pubblico che deve avere l’obiettivo dell’informazione, ma anche della consolazione, della voglia da parte di personaggi così importanti di riempire solitudini. nel suo codice c’è anche la sua storia d’attrice. Mara ha uno scalettone, ma non ha un copione, la sua caratteristica è che oltre a porsi con un atteggiamento open mind e senza pregiudizio, riesce nella piena semplicità ad avere una tecnica di improvvisazione che le deriva dalla sua fase pre-televisiva.

Punta sull’emotività, sulla leggerezza, sulla condivisione. Mara vince perchè è inclusiva. E’molto difficile che incontri qualcuno con cui crea distanza ed il telespettatore si accorge di questo. Il match vincente è la proiezione per cui il telespettatore si riconosce. E’ una donna forte, autorevole, che sa entrare in contatto con l’altro ed il suo impattare dipende anche dalla sua fragilità. Piange rispetto ad un’emozione che prova in quel momento, come tante donne. E’ una donna molto contemporanea. Ha un codice per il quale il telespettatore dice ‘vediamo oggi che combina’. E’imprevedibile, ma è anche scuola di chi ha fatto tanta gavetta televisiva. Fa dell’intrattenimento una tv verità ed il pubblico è stanco delle formalizzazioni e delle ambivalenze. La media di ascolto è intorno al 20%, con punte davvero straordinarie. Mara ogni volta è attesa come un evento.

Ogni edizione ci trova tutti con la voglia di rinnovare. Io stavolta ho guardato Mara e ho detto ‘qui non si rinnova niente’. Da Mara ci si aspetta quella confessionalità, quell’intimità e quella voglia di ricordare che – nonostante tutto ciò che viviamo – la vita è bella. Le ho detto “l’unica cosa che ti chiedo sono gli spazi informativi”, perchè la sua è un’informazione neutra. Pone domande che il cittadino vorrebbe fare al posto di Mara, li rappresenta”.

E’ poi il momento di Mara: “Grazie Direttore, sarei rimasta un’ora ad ascoltarti. volevo portare una compagnia di giro come nelle edizioni del 93-94. L’idea mia era di andare in sottrazione per dare la visibilità ad altri compagni di lavoro. L’ho accennato al Direttore e poi c’è stata una cena a casa mia e ci siamo guardati e ci siamo detti ‘ti devo dire una cosa. rimane tutto come è’. L’avevamo pensata giusta, perchè sicuramente la passata edizione è stata la più difficile delle undici che ho fatto. Ma è stata anche l’edizione che più mi ha dato emozioni, un miscuglio di tanta roba. Ho avuto paura di non essere all’altezza, di non essere in grado di poter gestire una situazione così difficile. Ho mollato una domenica perchè non avevo il coraggio, ho detto ‘non ce la faccio’. Sileri era risultato positivo e doveva essere ospite, lì ho avuto paura per me, per mio marito che aveva avuto una polmonite bilaterale. Mi hanno lasciato libera di decidere ma mi hanno detto ‘sappi che non sei solo una conduttrice, rappresenti la Rai ed il pubblico ha bisogno di una persona come te’. Ho pensato che dovevo vincere le mie paure perchè in questi anni il pubblico mi ha dato tanto.