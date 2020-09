Ascolti Tv sabato 12 settembre 2020. Torna Tu si que vales e conquista il 28.1%, in sintonia con il risultato del 2019. Il film di Rai 1 Assassinio sull’Orient Express si ferma al 10.5%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 12 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Il film Assassinio sull’Orient Express ha ottenuto 1.849.000 telespettatori con 10.5%.

Su Rai 2 Swat ha registrato 1.028.000 telespettatori con 5.5%.

Su Rai 3 Speciale Sulla mia pelle: presentazione 578.000 con 3.1%. Il film: 960.000 con 5.1%.

Su Canale 5 Tu si que vales ha registrato 4.185.000 telespettatori con 28.1%.

Su Rete 4 Il film The debt collector ha registrato 435.000 con 2.5%.

Su Italia 1 Il film Il cacciatore di giganti: 772.000 telespettatori con 4.5%.

Su La 7 Il film War Horse ha registrato 591.000 persone con 3.6%.

Su Tv8 Il film Kill Bill è scelto da 357.000 telespettatori con 2%

Su NOVE Casamonica – Le mani su Roma: 430.000 telespettatori con 2.9%.

Ascolti Tv sabato 12 settembre 2020, la fascia preserale Le repliche di Caduta libera non si discostano molto dalle puntate nuove. Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.151.000 con 18.6%. Il game: 3.392.000 con 23.4% Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha raggiunto 461.000 spettatori con 3.6% Su Rai 3 Blob segna 788.000 spettatori con i4.5%. Su Canale 5 RiCaduta Libera- Inizia la Sfida: 1.671.000 con 15%. Il game: 2.215.000 con 15.9% Su Rete 4 Tempesta d’Amore sigla 739.000 spettatori con 4.6% Su Italia 1 Dr. House: 384.000 con 2.8% e 590.000 con 3.4% Su La 7 Body of Proof ha raggiunto 103.000 spettatori con 0.8% Ascolti Tv sabato 12 settembre 2020, l’access prime time La fortezza della Gruber inizia a scricchiolare Su Rai 1 Techetechetè: 3.389.000 spettatori con 18% Su Rai 3 Qui Venezia Cinema 689.000 persone con 3.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.195.000 spettatori con 16.9%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.196.000 con 6.5% e 1.218.000 con 6.4%. Su Italia 1 CSI ha registrato 984.000 telespettatori con 5.2%. Su La 7 Otto e mezzo Sabato: 964.000 telespettatori con 5.3% Ascolti Tv sabato 12, daytime mattutino

Buon esordio di UnoMattina in famiglia

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.075.000 telespettatori con 19.5%.

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 431.000 con 3.8%.

Su Rai 3 L’Elisir del sabato ha registrato 209.000 con 3.8%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.273.000 telespettatori con 14.8%.

Su Rete 4 La signora in giallo 418.000 con 2.7%

Su La 7 Coffee Break 137.000 con 2.5%

Ascolti Tv sabato 12, day time pomeridiano

Buon esordio per ItaliaSi con Marco Liorni.

Su Rai 1 Italia Sì ha raggiunto 1.152.000 con 10.8% e 1.303.000 con 12.6%

Su Rai 2 Tour de France ha registrato 545.000 con 3.7%. Tour in diretta 1.016.000 con 9.1%;

Su Rai 3 PresaDiretta i in replica: 423.000 con 3.5%.

Su Canale 5 Daydreamer con 16.7%. Verissimo 2.139.000 con 19.3%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 676.000 telespettatori con 4.6%

Su La 7 Our Godfather – La vera storia di Tommaso Buscetta 169.000 con 1.6%.

Ascolti Tv sabato 12, seconda serata

Senza respiro al 4.6%

Su Rai 1 Senza respiro ha registrato 481.000 persone con 4.6%

Su Rai 2 Tg2 Dossier 292.000 con 2.6%

Su Rai 3 Amore Criminale ha registrato in replica, 417.000 con 5.5%.

Su Canale 5 seconda serata occupata da Tu si que vales

Su Rete 4 Il film Il film Spiriti nelle tenebre: 182.000 con 2.2%.