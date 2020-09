Ha per titolo Speciale L’aria che tira Notte prima degli esami il programma in onda oggi, domenica 13 settembre, dalle 20.30 su La7. A condurre è Myrta Merlino con l’obiettivo di raccontare la scuola che riparte dopo l’emergenza sanitaria: un esame per tutti.

Speciale L’aria che tira Notte prima degli esami

Myrta Merlino conduce una serata in diretta nel corso della quale propone servizi e discussioni in studio.

In particolare ci sono collegamenti da scuole, testimonianze, servizi e un approfondimento con i virologi per capire quanto rischiano i nostri ragazzi e come comportarsi.

Myrta Merlino ospita tanti protagonisti della vita pubblica italiana, tutti in qualche modo coinvolti dal ritorno sui banchi. La serata si apre con un’intervista esclusiva con Liliana Segre.

La senatrice a vita, cacciata da scuola da bambina a causa delle leggi razziali, spiegherà il valore della scuola e la sua importanza per la vita di ciascuno di noi.

Tra le scuole collegate con Myrta Merlino domenica sera ci sarà anche l’Istituto superiore Morano di Caivano. L’Istituto del Parco Verde da anni è anche un presidio sociale in un territorio che ogni giorno deve fare i conti con la criminalità.

Il programma racconterà anche le ansie e i timori dei genitori italiani. Tra i tanti genitori che si collegheranno, famosi e no, ci sarà anche Matteo Salvini.

Durante la puntata sarà diffuso un sondaggio esclusivo della SWG con le paure, i giudizi e le attese degli italiani di fronte alla prima grande prova dopo l’emergenza Covid.

L’intervento del ministro Azzolina

Finale con il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, che si confronterà con tutti i protagonisti del mondo della scuola alla vigilia di un giorno cruciale per il futuro del paese.

Uno Speciale per ragionare su un tema fondamentale che il nostro Paese si trova ad affrontare nel prossimo periodo. Myrta Merlino farà da apripista allo #scuoladay di lunedì 14, una giornata che La7 dedicherà con tutti i suoi programmi al rientro nelle aule.

Dopo lo Speciale, andrà in onda uno delle pellicole più amate sul mondo della scuola e sul rapporto professori-alunni: L’attimo Fuggente (film di Peter Weir, premio Oscar per la sceneggiatura nel 1989, con uno straordinario Robin Williams.)